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Словакия: Никто не ожидал, что фашизм может вернуться

Политика
В Словакии создано подразделение полиции по борьбе с экстремизмом
Адольф Гитлер, Йозеф Тисо. Октябрь 1941 года, Берлин Адольф Гитлер, Йозеф Тисо. Октябрь 1941 года, Берлин

Братислава, 1 февраля 2017, 21:59 — REGNUM  В Словакии создано специальное подразделение полиции по борьбе с экстремизмом, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, сообщает 1 февраля Reuters.

«Новая волна фашизма поднялась не только в Европе, но и в Словакии. Мы пренебрегли уроками истории, никто не ожидал, что фашизм может вернуться», — заявил премьер-министр Словакии.

В состав нового отдела полиции войдут 125 сотрудников, они будут расследовать преступления, связанные с поддержкой и финансированием терроризма и экстремизма, а также преступления на почве ненависти.

«В парламенте и органах региональной власти мы можем встретить людей, которые используют фашистское приветствие. Каждый день мы видим людей, которые пытаются пересмотреть Холокост и результаты Второй мировой войны», — добавил Фицо.

Напомним, в прошлом году по результатам парламентских выборов в Словакии в парламент страны вошли представители ультраправой «Народной партии — наша Словакия», которая набрала 8% голосов.

Лидеры «Народной партии — наша Словакия» открыто восхищаются Йозефом Тисо, президентом Словакии с 1939 по 1945 год, который депортировал десятки тысяч словацких евреев в нацистские лагеря смерти. После окончания Второй мировой войны Тисо был приговорен к повешению за государственную измену.

Читайте ранее в этом сюжете: Новый фашизм для американской нации

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Фашистские настроения в Европе
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