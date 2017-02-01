СМИ США: НАТО отложило переговоры с Украиной по вопросам своей ПРО

«Очевидно, что это может вызвать чрезмерную реакцию со стороны России»

Вашингтон, , 21:44 — REGNUM Североатлантический альянс на неопределенный срок отложил переговоры с Киевом по вопросам эксплуатации системы противоракетной обороны (ПРО) НАТО в Европе, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на неофициальные источники в руководстве НАТО.

В качестве причин такого решения приводится вероятность того, что привлечение Украины к этим переговорам может вызвать «чрезмерную реакцию со стороны России».

Стоит отметить, что содержанием этих переговоров указывается вопрос возможных случаев падения ракет-перехватчиков или их обломков на территории Украины.

Издание указало, что дальнейшая судьба этих переговоров зависит от политики нового президента США Дональда Трампа в отношениях с Россией.

Напомним, Дональд Трамп еще не определил окончательно курс новой администрации в отношениях с НАТО.

Тем не менее в мае 2016 года в Румынии введен в строй первый комплекс ПРО. Следующий объект должен к 2018 году появиться в Польше, а полная готовность системы ПРО в Европе запланирована к 2020 году. В руководстве НАТО продолжают заявлять, что создание системы ПРО в Восточной Европе вызвано ракетно-ядерной программой Ирана и не направлено против России. В свою очередь, Москва подчеркивает, что Иран вообще не может угрожать странам НАТО в Европе, и расценивает создание системы ПРО в Восточной Европе как угрозу национальной безопасности и стратегическому балансу.

Читайте ранее в этом сюжете: Минобороны РФ контролирует ситуацию на учениях НАТО в Черном море — Шойгу