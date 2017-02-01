Депутаты от ЕР просят Минприроды защитить животных от петельного лова

Депутаты Владимир Панов и Николай Валуев направили запрос на имя министра природных ресурсов и экологии Сергея Донского с предложением рассмотреть вопрос об ограничении применения петельного лова в ряде регионов страны, где обитают редкие краснокнижные животные

Москва, , 21:42 — REGNUM «Вместе с первым заместителем председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николаем Валуевым («Единая Россия») направили запрос на имя министра природных ресурсов и экологии Сергея Донского с предложением рассмотреть вопрос об ограничении применения петельного лова в ряде регионов страны, где обитают редкие краснокнижные животные: амурский тигр, дальневосточный леопард, барс. Петельный лов создает огромную проблему с точки зрения охраны редких видов животных. Предлагаем внести соответствующие изменения в правила охоты», — заявил журналистам заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Панов («Единая Россия»).

«Полностью поддерживаю данную инициативу. Известно, что петельные ловушки, как и другие самоловы, действую не избирательно, поэтому нет никакой гарантии, что в петли не попадут редкие виды животных, находящиеся под особой охраной государства. В настоящее время правила охоты позволяют применение петель в республиках Карелия и Саха (Якутия), в Алтайском и Забайкальском краях и других регионах, на территориях которых обитают редкие краснокнижные звери», — отметил Николай Валуев.

Лов петлями способен в короткое время полностью подорвать численность любого вида. Сотни петель можно поставить очень быстро. К примеру, в марте 2013 года, попав в петлю, погибла молодая самка снежного барса в Саяно-Шушенском заповеднике. Причем «ловушки» остаются в угодьях на длительное время и продолжают действовать после окончания сезона охоты. Действующие в настоящее время правила охоты запрещают применение петель, за исключением республик Карелия и Саха (Якутия), а также в Алтайском, Забайкальском, Красноярском и Хабаровском краях, Архангельской, Томской и Тюменской областях, Ненецком, Ханты-Мансийском и Чукотском автономных округах. На территории некоторых этих регионов обитают также редкие краснокнижные животные, в том числе амурский тигр, дальневосточный леопард и кабарга.

Напомним, что на основании указа президента РФ Владимира Путина 2017 год объявлен Годом экологии в России. Сделано это для того, чтобы привлечь внимание к проблемам, существующим в экологической сфере, и усилить экологическую безопасность страны.

27 декабря 2016 года в Кремле президент РФ Владимир Путин провел заседание Государственного совета по вопросам экологического развития Российской Федерации. Это мероприятие дало старт «Году экологии в России».

На заседании были рассмотрены роль и место России в решении глобальных экологических проблем, а также основные задачи устойчивого экологического развития России, например: снижение рисков деградации окружающей среды, реинтродукция животных, восстановление популяций краснокнижных животных, ликвидация накопленного экологического вреда, внедрение современных чистых технологий на производстве, снижение выбросов вредных веществ.