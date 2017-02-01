Посольство России в Норвегии прокомментировало ситуацию с парламентариями

Осло, , 20:53 — REGNUM Посольство Российской Федерации в Норвегии прокомментировало ситуацию с отказом в предоставлении российских виз ряду норвежских парламентариев. Соответствующее заявление было опубликовано сегодня, 1 февраля, на официальной странице российского посольства в Facebook.

Российское представительство в Норвегии выражает глубокое сожаление в связи с тем, что визит норвежской делегации в Россию был несколько осложнен по решению норвежской стороны из-за того, что двум членам делегации — Трине Скай Гранде и Борду Вегару Сульхьеллю — не могут быть выданы визы на въезд в Российскую Федерацию.

Дело в том, что двоим вышеупомянутым норвежским парламентариям закрыт въезд в Россию в качестве ответной меры на присоединении королевства Норвегии к персональному санкционному списку Европейского Союза, а также придание с 1 сентября 2016 г. постоянного характера дискриминационному порядку въезда на Шпицберген российских граждан.

Российское посольство в Норвегии подчеркивает, что российская сторона составила свой «стоп-лист» абсолютно легитимно как ответ на недружественные, ничем не спровоцированные действия Евросоюза и ряда «примкнувших» стран, включая Норвегию.

Напомним, посол Российской Федерации в Норвегии был вызван в МИД этой страны, где ему был заявлен протест в связи с тем, что двое норвежских парламентариев не смогли получить российские визы, чтобы отправиться в Москву для встречи с российскими коллегами.