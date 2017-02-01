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Захарченко: «Ход войны мы уже переломили — политическим и военным путем»

Политика
Глава ДНР рассказал о гибели более 200 солдат ВСУ
Бойцы Армии ДНР
Иллюстрация: Dokonline.com
Бойцы Армии ДНР

Донецк, 1 февраля 2017, 20:46 — REGNUM  На Донетчине подразделения ВСУ продолжают атаковать позиции армии ДНР, пытаясь выйти на трассу «Ясиноватая — Макеевка». Как сообщает пресс-служба Совмина ДНР, об этом 1 февраля во время пресс-конференции в Донецке заявил глава ДНР Александр Захарченко, передает ИА REGNUM.

По его словам, подразделения армии ДНР остаются на своих позициях. «Несколько дней назад украинские власти начали массированную атаку на населенные пункты: Ясиноватая, Горловка, Дебальцево, Гранитное, Новоазовск. Бои идут до сих пор по всей линии фронта. По состоянию на сегодняшний день все наши подразделения остаются на своих позициях. Тяжелые бои идут в районе Авдеевки, противник пытается выбить наших солдат с позиции, тем самым пробиться в тыл, организовать «котел» и выйти на трассу «Ясиноватая — Макеевка», — сказал Захарченко.

Он считает, что Киев хочет воспользоваться обострением военной обстановки в Донбассе, поскольку Украина возглавила Совбеза ООН. «Противник несет большие потери. За несколько дней было убито и ранено более 200 человек. Мы ситуацию контролируем. Поводов для беспокойства нет. Именно киевские власти развязали это кровавое побоище в Донбассе, которое унесло уже жизни несколько десятков человек. Порошенко все равно, кого убивать — своих или чужих. Ему все равно, какие потери будут в рядах ВСУ, а также среди мирного населения и какие разрушения эта война принесет. С сегодняшнего дня Украина становится председателем Совбеза ООН, и война в Донбассе — это дополнительный политический повод, который Киев может обратить в свою пользу», — считает Захарченко.

Глава ДНР полагает, что республика уже находится в шаге от победы, поскольку войска ДНР переломили ход войны. «Всем известно, что Украина уже собрала заседание по ситуации в Авдеевке. Это агония Украины. Западные СМИ уже пишут, что войну в Донбассе развязала Украина. Завтра уже об этом будут говорить западные лидеры. На сегодняшний день мы уже в шаге от победы, которая досталась нам нелегкой ценой. Но мы еще воюем, несем потери, еще не вся наша земля освобождена. Но это уже агония порошенковского режима и бандеровской власти. Ход войны мы уже переломили — политическим и военным путем. Нам известны фамилии украинских командиров, которые виновны в обстреле Макеевки, Куйбышевского и Киевского районов Донецка», — подытожил Захарченко.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля назначенный Киевом председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook написал, что российская сторона в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня (СЦКК) предоставила письменное подтверждение гарантий прекращения огня в Авдеевке.

«Только что российская сторона в СЦКК предоставила нам письменное подтверждение гарантий прекращения огня. Три дня невероятных усилий президента Украины, наших международных партнеров!» — проинформировал Жебривский.

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