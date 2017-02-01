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Спецслужбы Киргизии обвинили в попытке дискредитировать правозащитников

Политика
По мнению руководителя одного из местных общественных фондов, «черный пиар» со стороны силовиков связан с позицией правозащитников по делу Азимжана Аскарова

Бишкек, 1 февраля 2017, 20:29 — REGNUM  Руководство «Бир дуйно — Кыргызстан» намерено подать в суд исковое заявление против Госкомитета нацбезопасности Киргизии, если спецслужбы не опровергнут ранее озвученную ими информацию о том, что сотрудники этого НПО пытались помешать аресту экстремиста. Об этом сообщило радио «Азаттык» со ссылкой на правозащитницу Толекан Исмаилову.

«Ждем адвоката задержанного, чтобы посоветоваться. Подождем до конца этой недели, потом подадим иск. Все документы уже подготовили. Вообще сейчас распространяется информация о том, что на наших сотрудников возбуждено дело по 318-й статье Уголовного кодекса. Но это не так. Наших людей там не было», — подчеркнула глава фонда.

Также она отметила, что киргизские спецслужбы пытаются дискредитировать правозащитников, а возбуждение уголовного дела против работников возглавляемого ею НПО связано с ее позицией по итоговому решению суда в отношении Азимжана Аскарова, пишет «Zanoza.kg».

«Задержанный подозреваемый в экстремизме работал в свое время в Швеции дворником и принимал участие в работе круглого стола о доступе к религии и правах религиозных организаций на территории Швеции. При этом организация «Хизб ут-Тахрир» в Швеции не запрещена. Ролик с этого круглого стола попал на Youtube давно, и ГКНБ ведет разбирательство на его основе. Но, по сути, это якобы преступление произошло на территории Швеции», — подытожила Исмаилова.

ИА REGNUM напоминает, что в конце января 2017 года Госкомитет нацбезопасности Киргизии возбудил уголовное дело по факту попытки сотрудников фонда «Бир-Дуйно» помешать аресту члена религиозно-экстремистской группировки «Хизб ут-Тахрир» (запрещена в России и ряде других стран).

Читайте ранее в этом сюжете: Спецслужбы Киргизии: Правозащитники пытались помешать аресту экстремиста

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