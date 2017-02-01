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МИД ОАЭ: США приняли «суверенное решение» в сфере миграционной политики

Политика
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Абу-Даби, 1 февраля 2017, 19:51 — REGNUM  Министр иностранных дел ОАЭ Абдалла бен Зайд Аль-Нахайян поддержал решение президента США Дональда Трампа о введении временного запрета на въезд в США для жителей семи мусульманских стран, сообщает 1 февраля Associated Press.

«Это временный запрет, он будет пересмотрен через три месяца, поэтому очень важно учесть именно эту деталь», — сказал глава МИД ОАЭ.

Абдалла бен Зайд Аль-Нахайян подчеркнул, что США приняли «суверенное решение» в сфере миграционной политики.

«Некоторые из этих стран, попавших в список, столкнулись с внутренними проблемами… Эти страны должны разрешить эти проблемы… и обстоятельства, прежде чем пытаться решить данный вопрос с США», — добавил министр иностранных дел ОАЭ.

Напомним, указ «О защите страны от въезда иностранных террористов» от 27 января 2017 года, подписанный Трампом, предусматривает 120-дневный запрет на прием беженцев и 90-дневный запрет на въезд в США гражданам Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп уволил сомневающуюся в законности указа о мигрантах и.о. генпрокурора

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