Россия устанавливает пограничную зону с Белоруссией

Москва, , 19:49 — REGNUM Глава ФСБ Александр Бортников распорядился установить приграничную зону на границах Смоленской, Псковской и Брянской областей с Белоруссией. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 февраля, соответствующие приказы опубликованы на портале правовой информации.

Региональные управления в Смоленской, Псковской, Брянской областях должны будут установить места и время для въезда и прохода лиц, а также транспортных средств в погранзону и организовать установку предупреждающих знаков.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о безвизовом въезде в страну на срок не более пяти суток для граждан 80 государств. Он распространяется на весь Евросоюз, США, Бразилию, Японию, Канаду, Китай и ряд других государств. Новые правила охватывают также такую категорию, как неграждане Латвии и лица без гражданства Эстонии. Указ Лукашенко «направлен на активизацию путешествий бизнесменов, туристов, частных лиц, имеющих общегражданские паспорта, и не будет распространяться на иностранцев, осуществляющих официальные поездки».

При этом уточняется, что для въезда в безвизовом режиме в Белоруссию необходимо иметь при себе действительный паспорт или иной заменяющий его документ для выезда за границу, денежные средства (на каждый день пребывания сумму в валюте или белорусских рублях, эквивалентную не менее чем двум базовым величинам), медицинский страховой полис на сумму не менее 10 тысяч евро, действующий в республике.

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