Штаб ЧФ: «Обстрел» украинского самолета Ан-26 — ложь и провокация Киева

Ан-26 ВМС Украины совершил два провокационных захода на предельно низкой высоте на буровые вышки в Черном море

Севастополь, , 19:33 — REGNUM Сообщения об обстреле украинского самолета с корабля Черноморского флота России — ложь и провокация, заявил представитель штаба ЧФ России.

Заявления пресс-секретаря украинского президента об обстреле 1 февраля транспортного самолета ВМС Украины из стрелкового оружия с буровых вышек и кораблей России в Черном море — абсолютная ложь.

Штаб ЧФ уточнил, что 1 февраля с 11:30 до 12:00 мск украинский самолет Ан-26, бортовой №53, сделал два явно провокационных захода на предельно низкой высоте на российские буровые вышки «Таврида» и «Крым-1» в Черном море. Во время второго захода сотрудник охраны буровой платформы выпустил несколько сигнальных ракет для предотвращения столкновения самолета с мачтой вышки.

Никаких повреждений самолету сигнальные ракеты причинить не могли, подчеркнул представитель штаба Черноморского флота России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 февраля пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко и министр обороны этой страны Степан Полторак заявили, что украинский военно-транспортный самолет АН-26 якобы подвергся обстрелу из стрелкового оружия с буровых вышек в Черном море, которые принадлежат российской компании «Черноморнефтегаз».

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