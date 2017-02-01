Среда, 01 Февраля 2017 года
21:03:23 МСК

«Тимошенко повезла Трампу план урегулирования украинского конфликта»

Политика
Испанская АВС реагирует на активизацию украинской артиллерии в районе Донбасса с позиций, обычных для западного издания
Юлия Тимошенко
Иллюстрация: Tymoshenko.ua
Юлия Тимошенко

Мадрид, 1 февраля 2017, 19:26 — REGNUM  «Украинский МИД заявил, что ответственными за нарушение режима прекращения огня на линии соприкосновения украинских вооруженных сил и пророссийски настроенных повстанцев являются последние, — пишет газета. — Наступление сепаратистов, предпринятое в начале нынешней недели, заставило Петра Порошенко прервать свой визит в Германию и вернуться на родину».

Издание сообщает своим читателям, что «в связи с усилением противостояния на юго-востоке Украины, ее президент обратился с призывом к ЕС и США увеличить давление на Владимира Путина, чтобы заставить вести его переговоры с Киевом и отказаться от своего враждебного настроя Москвы по отношению к западным соседям. Порошенко считает, что для усиления давления Запад должен ужесточить санкции, наложенные на Россию».

Однако, отмечает московский корреспондент АВС Рафаэль Маньюэко, «как в США, так и в ЕС, все больше и больше слышны голоса, которые призывают к отмене антироссийских санкций».

«Этой позиции придерживается, например, бывший украинский премьер-министр. Юлия Тимошенко, лидер формирования «Батькивщина», отбыла в Вашингтон, — рассказывает автор. — Она планирует представить администрации Дональда Трампа мирный план, реализация которого даст возможность положить конец насилию в украинских сепаратистских регионах — Донецкой и Луганской самопровозглашенных республиках. Тимошенко рассчитывает добиться от США поддержки своей инициативы».

«Украинские власти и политическую элиту страны охватил страх, что мир забудет о них, и тогда конфликт на востоке государства остается «замороженным», как это произошло с Приднестровьем, Абхазией, Южной Осетией и Нагорным Карабахом, — резюмирует журналист. — Киев требует, чтобы соглашения, подписанные в Минске в феврале 2015 года, и предусматривающие проведение местных выборов с участием всех существующих на Украине партий, были выполнены. Чтобы был осуществлен вывод всех иностранных вооруженных сил из этого района и Киеву был возвращен контроль границы с Россией. Москва же и пророссийские сепаратисты обвиняют Киев в том, что он не продвигает законы об автономии двух мятежных анклавов, который также включен в соглашение в Минске».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Гражданская война на Украине
Главное сегодня
NB!
01.02.17
Захарченко обещает возобновить подачу воды в Донецк и Макеевку
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Происшествия
NB!
01.02.17
Савченко: Порошенко – враг украинского народа
КиевУкраина Дело Савченко Политика
NB!
01.02.17
Гавайский вулкан кипятит океанский прибой. Видео
ГавайиСША Извержения вулканов Наука
NB!
01.02.17
Россия устанавливает пограничную зону с Белоруссией
МоскваРоссия Союзное государство России и Белоруссии Политика
NB!
01.02.17
«Тимошенко повезла Трампу план урегулирования украинского конфликта»
МадридИспания Гражданская война на Украине Политика
NB!
01.02.17
«Европа повысила голос на Трампа»
МадридИспания Судьба Евросоюза Политика
NB!
01.02.17
Бывший мэр Мурманска считает, что снежного коллапса в городе не было
МурманскРоссия Городское благоустройство Общество
NB!
01.02.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 1 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
01.02.17
Станислав ТарасовНагорный Карабах: Баку может перейти к тактике «малых войн»
МоскваРоссия Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
01.02.17
Минобороны отказалось от претензий на участок у горы Гасфорта в Севастополе
СевастопольРоссия Земельные споры в Севастополе и Крыму Экономика
NB!
01.02.17
В Казахстане резко выросло число экстремистских сайтов на казахском языке
АстанаКазахстан Нацизм, религиозный экстремизм и борьба с ними Политика
NB!
01.02.17
Глава МИД Эстонии: Путина можно запугать
ТаллинЭстония Политическая жизнь Эстонии Политика
NB!
01.02.17
Совфед одобрил декриминализацию «шлепков»
МоскваРоссия Становление ювенальной юстиции Общество
NB!
01.02.17
«Пусть Европа анализирует»: Россия сократит прокачку по Nord Stream и OPAL
МоскваРоссия Газодобыча и транспортировка газа Экономика
NB!
01.02.17
Новшество ЕГЭ 2017 — сдать госэкзамен смогут родители
МоскваРоссия Единый государственный экзамен Культура
NB!
01.02.17
«Повышение пенсионного возраста надо начинать с женщин»
МоскваРоссия Повышение пенсионного возраста Общество
NB!
01.02.17
Сводка боев за Донбасс. Донецк и Авдеевку эвакуируют под залпы «Градов»
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
01.02.17
ЦБ РФ утвердил дизайн новых банкнот 200 и 2000 рублей
МоскваРоссия Новые денежные знаки Банка РФ Экономика
NB!
01.02.17
«Садитесь! Два!». Запись в школы Екатеринбурга обрушила сайт госуслуг
ЕкатеринбургРоссия Обеспеченность школами Общество
NB!
01.02.17
Станислав СтремидловскийУкраина – Польше: Бандеровцы — наше прошлое, настоящее и будущее
КиевУкраина Украина и Польша Политика
NB!
01.02.17
Топилин о банке для бедных — «тема достаточно правильная»
МоскваРоссия Бедность в России Экономика
NB!
01.02.17
В Петербурге хотят запретить несогласованные «встречи с депутатами»
Санкт-ПетербургРоссия Региональное законодательство Политика
ещё главное