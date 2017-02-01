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«Европа повысила голос на Трампа»

Политика
Испанский информационно-аналитический портал El Economista с некоторой торжественностью в строчках пишет о том, что «Европа повышает голос на Трампа»
«Ай, Моська! Знать она сильна, что лает на Слона!»
Цитата из м/ф «Слон и Моська». реж. Пантелеймон Сазонов, Ламис Бредис. 1941. СССР
«Ай, Моська! Знать она сильна, что лает на Слона!»

Мадрид, 1 февраля 2017, 19:24 — REGNUM  Выражается это, по словам издания в том, что председатель Европейского Совета Дональд Туск «призывает ЕС к единству, осознанию собственного достоинства и необходимости противостоять риторике демагогов».

«Дональд Туск назвал главными угрозами Евросоюзу Китай, США, Россию и Исламское государство (организация, деятельность которой запрещена в РФ — ред.). Слова Туска прозвучали в ответ на обвинения Трампом Германии в желании девальвировать евро», — сообщает СМИ, намекая, что пошла игра по принципу «око за око, зуб за зуб».

«Туск — первый европейский политик, позволивший себе резкости в адрес Трампа. Европа должна продемонстрировать свое единство и подчеркнуть свое достоинство в противостоянии с Китаем, США, Россией и Турцией. В Штатах растут антиевропейские настроения, и Вашингтон ставит Брюссель в трудное положение», — подчеркивает портал.

«По мнению Туска, реплики из Вашингтона звучат очень тревожно и делают будущее Евросоюза непредсказуемым, потому что американцы перестанут воспринимать Европу как свою вторую родину, и в результате потеряют уважение партнеров», — резюмирует издание.

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