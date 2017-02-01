«Киевская «партия войны» обострила ситуацию в Донбассе»

Прошедшие атаки на линии соприкосновения — «не самодеятельность отдельных украинских «полевых командиров», отмечает полпред президента России в Контактной группе по Украине

Минск, , 19:24 — REGNUM Киевская «партия войны» предельно обострила ситуацию в Донбассе. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 февраля, об этом заявил журналистам полпред президента России в Контактной группе по Украине Борис Грызлов. «Эти действия могут привести к разрастанию гуманитарной катастрофы», — отметил он.

Кроме того, по словам Грызлова, «в сочетании с экономической блокадой получается, что официальный Киев сделал все для дальнейшего роста враждебности к себе со стороны жителей отдельных районов Донбасса».

В последние дни, по данным специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, в районе Авдеевки фиксировалось передвижение танков, принадлежащих подконтрольным правительству Украины силам. «Причем, это происходило в нарушение существующих линий отвода, то же относится к перемещениям других вооружений, в частности, артиллерии — также на подконтрольной Киеву территории», — говорит полпред.

Это говорит о том, что прошедшие атаки на линии соприкосновения — «не самодеятельность отдельных украинских «полевых командиров», рассуждает Грызлов.

В конце заседания Контактная группа приняла заявление с призывом к прекращению огня, сообщил также полпред президента России.