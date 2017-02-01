Среда, 01 Февраля 2017 года
21:01:38 МСК

«Киевская «партия войны» обострила ситуацию в Донбассе»

Политика
Прошедшие атаки на линии соприкосновения — «не самодеятельность отдельных украинских «полевых командиров», отмечает полпред президента России в Контактной группе по Украине
Поджигатель
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Поджигатель

Минск, 1 февраля 2017, 19:24 — REGNUM  Киевская «партия войны» предельно обострила ситуацию в Донбассе. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 февраля, об этом заявил журналистам полпред президента России в Контактной группе по Украине Борис Грызлов. «Эти действия могут привести к разрастанию гуманитарной катастрофы», — отметил он.

Кроме того, по словам Грызлова, «в сочетании с экономической блокадой получается, что официальный Киев сделал все для дальнейшего роста враждебности к себе со стороны жителей отдельных районов Донбасса».

В последние дни, по данным специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, в районе Авдеевки фиксировалось передвижение танков, принадлежащих подконтрольным правительству Украины силам. «Причем, это происходило в нарушение существующих линий отвода, то же относится к перемещениям других вооружений, в частности, артиллерии — также на подконтрольной Киеву территории», — говорит полпред.

Это говорит о том, что прошедшие атаки на линии соприкосновения — «не самодеятельность отдельных украинских «полевых командиров», рассуждает Грызлов.

В конце заседания Контактная группа приняла заявление с призывом к прекращению огня, сообщил также полпред президента России.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Гражданская война на Украине
Главное сегодня
NB!
01.02.17
Захарченко обещает возобновить подачу воды в Донецк и Макеевку
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Происшествия
NB!
01.02.17
Савченко: Порошенко – враг украинского народа
КиевУкраина Дело Савченко Политика
NB!
01.02.17
Гавайский вулкан кипятит океанский прибой. Видео
ГавайиСША Извержения вулканов Наука
NB!
01.02.17
Россия устанавливает пограничную зону с Белоруссией
МоскваРоссия Союзное государство России и Белоруссии Политика
NB!
01.02.17
«Тимошенко повезла Трампу план урегулирования украинского конфликта»
МадридИспания Гражданская война на Украине Политика
NB!
01.02.17
«Европа повысила голос на Трампа»
МадридИспания Судьба Евросоюза Политика
NB!
01.02.17
Бывший мэр Мурманска считает, что снежного коллапса в городе не было
МурманскРоссия Городское благоустройство Общество
NB!
01.02.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 1 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
01.02.17
Станислав ТарасовНагорный Карабах: Баку может перейти к тактике «малых войн»
МоскваРоссия Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
01.02.17
Минобороны отказалось от претензий на участок у горы Гасфорта в Севастополе
СевастопольРоссия Земельные споры в Севастополе и Крыму Экономика
NB!
01.02.17
В Казахстане резко выросло число экстремистских сайтов на казахском языке
АстанаКазахстан Нацизм, религиозный экстремизм и борьба с ними Политика
NB!
01.02.17
Глава МИД Эстонии: Путина можно запугать
ТаллинЭстония Политическая жизнь Эстонии Политика
NB!
01.02.17
Совфед одобрил декриминализацию «шлепков»
МоскваРоссия Становление ювенальной юстиции Общество
NB!
01.02.17
«Пусть Европа анализирует»: Россия сократит прокачку по Nord Stream и OPAL
МоскваРоссия Газодобыча и транспортировка газа Экономика
NB!
01.02.17
Новшество ЕГЭ 2017 — сдать госэкзамен смогут родители
МоскваРоссия Единый государственный экзамен Культура
NB!
01.02.17
«Повышение пенсионного возраста надо начинать с женщин»
МоскваРоссия Повышение пенсионного возраста Общество
NB!
01.02.17
Сводка боев за Донбасс. Донецк и Авдеевку эвакуируют под залпы «Градов»
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
01.02.17
ЦБ РФ утвердил дизайн новых банкнот 200 и 2000 рублей
МоскваРоссия Новые денежные знаки Банка РФ Экономика
NB!
01.02.17
«Садитесь! Два!». Запись в школы Екатеринбурга обрушила сайт госуслуг
ЕкатеринбургРоссия Обеспеченность школами Общество
NB!
01.02.17
Станислав СтремидловскийУкраина – Польше: Бандеровцы — наше прошлое, настоящее и будущее
КиевУкраина Украина и Польша Политика
NB!
01.02.17
Топилин о банке для бедных — «тема достаточно правильная»
МоскваРоссия Бедность в России Экономика
NB!
01.02.17
В Петербурге хотят запретить несогласованные «встречи с депутатами»
Санкт-ПетербургРоссия Региональное законодательство Политика
ещё главное