ДНР: Украинские силовики пытались сбить беспилотник ОБСЕ над Макеевкой
Макеевка, ДНР, 1 февраля 2017, 18:59 — REGNUM Украинские силовики пытались сбить беспилотный летательный аппарат ОБСЕ над Макеевкой, при помощи ЗРК «Бук-М1», сообщает «ДАН» со ссылкой на оперативное командование ДНР.
Уточняется, что пуск зенитной ракеты был произведен с позиций в районе Авдеевки 31 января в 23:38 мск. В это время в воздушном пространстве района находился беспилотник миссии ОБСЕ, фиксировавший нарушения режима прекращения огня.
По информации «ДАН», фрагменты зенитной ракеты обнаружены в районе макеевской городской больницы №5 и в переулке Авиационный.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Донбассе на Донецком и Мариупольском направлениях в ночь с 31 января на 1 февраля 2017 г. шли активные боевые действия. Из-за интенсивных обстрелов началась эвакуация населения из Авдеевки и Донецка.
Читайте ранее в этом сюжете: Минобороны Украины сообщило о «героическом» продвижении ВСУ в Донбассе
- 1 Февраля 2017 Украина обвиняет ВС России в обстреле военного самолета над Черным морем
-
- 1 Февраля 2017 NB!Мадридские фанаты — украинскому футболисту: «Мерзавец, вон отсюда!»
-
- 1 Февраля 2017 «Киевская «партия войны» обострила ситуацию в Донбассе»
-
- 1 Февраля 2017 NB!«Тимошенко повезла Трампу план урегулирования украинского конфликта»