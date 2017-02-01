СМИ: Украинского журналиста задержали в Минске из-за запрета въезда в РФ

Минск, , 18:56 — REGNUM В Минске в ночь на 1 февраля был задержан журналист украинского «Общественного телевидения Донбасса» Виталий Сизов, прибывший в белорускую столицу для освещения заседания трёхсторонней контактной группы по Украине. Об этом сообщил в Facebook коллега журналиста Алексей Мацука.

«В 1:45 ночи по киевскому времени в номер отеля, где остановилась съемочная группа, вошли белорусские милиционеры и силой забрали Сизова в Центральное районное отделение милиции», — написал Мацука.

По его словам, утром Сизова отпустили из милиции и указали «срочно покинуть» страну. При этом, как сообщил Мацука, у журналиста имелась аккредитация МИД Белоруссии.

На сайте телеканала сообщается, что Сизов был проинформирован о внесении его в единую базу лиц, нежелательных ко въезду на территорию Союзного государства Белоруссии и России. Въезд ему запрещён до 2021 года. Причём, как отмечается, данное решение было принято российскими компетентными органами, но распространяется оно на всю территорию Союзного государства.

Между тем, агентство Sputnik с ссылкой на источник, знакомый с процессом аккредитации журналистов, освещающих заседание контактной группы в «Президент-отеле» в Минске, сообщает, что на данный момент принято решение, что Сизов всё же будет работать в пуле аккредитованных журналистов на этом мероприятии.