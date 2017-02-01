Трамп: называйте миграционный указ как хотите, но это защита страны

Вашингтон, , 18:39 — REGNUM Миграционный указ можно называть как угодно, но его суть в защите страны от «плохих людей», пояснил президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

Президент США добавил свое разъяснение к ожесточенным спорам, которые вызвал его миграционный среди американцев. Проведенные соцопросы показали, что мнение граждан по этому вопросу разделилось почти пополам.

Напомним, по указу президента США Дональда Трампа, подписанному 27 января, въезд в США на 90 дней запрещён для граждан Ирана, Ирака, Сирии, Йемена, Судана, Ливии и Сомали, а прием беженцев приостановлен на 120 дней.

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