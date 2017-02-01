Киев выплатит семьям погибших на Майдане по $11,4 тыс. долларов

Киев, , 18:24 — REGNUM Сегодня, 1 февраля, Кабинет Министров Украины принял постановление «О выплате в 2017 году одноразовой денежной помощи членам семей лиц, смерть которых связана с участием в массовых акциях общественного протеста, состоявшихся в период с 21 ноября 2013 г. по 21 февраля 2014 г., лиц, которым посмертно присвоено звание Герой Украины за гражданское мужество, патриотизм, героическое отстаивание конституционных основ демократии, прав и свобод человека, самоотверженное служение Украинскому народу, проявленные во время Революции достоинства, и лицам, которые получили тяжкие, средней тяжести и легкие телесные повреждения, побои, истязания во время участия в указанных акциях». Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины, передает ИА REGNUM.

По словам министра социальной политики Украины Адрея Ревы, при разработке документа Минсоцполитики придерживалось необходимости увеличения сумм выплат и сокращение срока их получения. Согласно постановлению, в 2017 году единовременная денежная помощь указанным лицам будут выплачиваться в следующих размерах:

— членам семей лиц, смерть которых связана с участием в массовых акциях общественного протеста, и лиц, которым посмертно присвоено звание Герой Украины, — в 200-кратном размере прожиточного минимума (11 400 долл), установленного для трудоспособных лиц на 1 января 2017 г.;

— лицам, которые получили тяжкие телесные повреждения во время участия в массовых акциях общественного протеста, — в 100-кратном размере прожиточного минимума (5700 долл), установленного для трудоспособных лиц на 1 января 2017 г.;

— лицам, которые получили телесные повреждения средней тяжести во время участия в массовых акциях общественного протеста, — в 50-кратном размере прожиточного минимума (2850 долл), установленного для трудоспособных лиц на 1 января 2017 г.;

— лицам, которые получили легкие телесные повреждения, побои, истязания во время участия в массовых акциях общественного протеста, — в 30-кратном размере прожиточного минимума (1710 долл), установленного для трудоспособных лиц на 1 января 2017 г.

Справка: по официальным данным Министерства финансов Украины прожиточный минимум с 01.01.2017 по 30.04.2017 составляет 1544 грн (57 долл).

В свою очередь, премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал как можно быстрее провести выплаты денежной помощи пострадавшим на Майдане.

«С коллегами встречались с ребятами-майдановцами, которые были ранены во время Революции Достоинства, и приняли ряд важных решений, для того чтобы поддержать этих людей, которые требуют особого внимания, поддержки и с нашей стороны огромной-огромной благодарности за свой героизм», — отметил Гройсман.

«Что мы сделали: мы сократили срок выплаты, чтобы не растягивать это на годы… Единственное, что необходимо, после нашего принятия решения очень быстро провести все эти выплаты. Мы обещали, как только будет принят бюджет, мы сразу сможем провести эти выплаты», — сказал Гройсман.

Премьер также подчеркнул необходимость предложить парламенту безотлагательно рассмотреть возможность предоставления статуса участника боевых действий гражданам, пострадавшим на Майдане. «Чтобы наших героев приравнять к соответствующим категориям. Там откроются новые возможности социальной защиты. Это будет абсолютно справедливо», — подытожил Гройсман.

Ранее, украинский журналист, военный эксперт Юрий Бутусов подверг резкой критике желание правительства предоставить статус участника боевых действий пострадавшим на Майдане.

«Я против предоставления пострадавшим на Майдане статуса участника боевых действий, и прошу Кабмин отменить свой законопроект. Кабмин принял решение, чтобы более тысячи человек, признанных официально ранеными — тяжелой, средней и легкой степени, травмированными и пострадавшими на Майдане получили статус участника боевых действий. Я тоже имею статус получившего ранение на Майдане. Я мог бы без проблем переосвидетельствовать свои средние телесные повреждение в тяжкие, получить льготы, но я не делаю этого осознанно. Мы не шли на войну. Все, кто шел вперед на Майдане действовали как граждане, а не солдаты, это был личный гражданский выбор. Последствия этого выбора были осознанными», — написал Бутусов на своей странице в Фейсбук.

«Народ Украины, весь народ, за время Майдана и революции стал участником боевых действий. И люди шли на смерть, потому что нам не нужны льготы. Нам не нужны справки. Это был коллективный подвиг, и у нас есть общее удостоверение, которое мы выписали себе сами — Конституция Украины. А там все правильно записано — источник власти — народ, правосудие, законность, право на труд, неприкосновенность частной собственности… Других удостоверений не надо. Иначе благородная инициатива превратится в символ стыда», — сказал Бутусов.

Он напомнил, что украинский народ вышел на Майдан, потому что потерял доверие к чиновникам. «Участник боевых действий, этот тот, кто воевал за Украину, выполнял задачи в АТО. Это прописано в законе, девальвировать этот статус недопустимо… Поймите, Майдан не имел ничего общего с государством. Народ вышел на Майдан, потому что государство исчезло, и доверия людям во власти не было, они перестали обращать внимание на закон!», — рассказал Бутусов.

Напомним, в январе во исполнение поручения Гройсмана Кабинет Министров одобрил проект изменений в Закон «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», которым предусматривается предоставление пострадавшим на Майдане статуса участника боевых действий. Законопроект зарегистрирован в Верховной Раде.