Турция планирует расширить производство медикаментов

Анкара, , 18:12 — REGNUM Власти Турции намерены снизить зависимость страны от импорта лекарственных препаратов, заявил министр здравоохранения Турции Реджеп Акдаг, сообщает 1 февраля Reuters.

«Мы хотим, чтобы производство было налажено внутри страны… Мы хотим, чтобы государство закупало непатентованные лекарственные средства, изготовленные в Турции», — заявил Акдаг.

Размер инвестиций в развитие производства лекарственных препаратов на территории Турции должен составить около $1 млрд 300 млн.

Напомним, ряд зарубежных фармацевтических компаний, таких как французская Servier или итальянская Menarini, заявили, что готовы создать или расширить уже существующее производство медикаментов в Турции.

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