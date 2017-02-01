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Турция планирует расширить производство медикаментов

Политика
Размер инвестиций должен составить около $1 млрд 300 млн

Анкара, 1 февраля 2017, 18:12 — REGNUM  Власти Турции намерены снизить зависимость страны от импорта лекарственных препаратов, заявил министр здравоохранения Турции Реджеп Акдаг, сообщает 1 февраля Reuters.

«Мы хотим, чтобы производство было налажено внутри страны… Мы хотим, чтобы государство закупало непатентованные лекарственные средства, изготовленные в Турции», — заявил Акдаг.

Размер инвестиций в развитие производства лекарственных препаратов на территории Турции должен составить около $1 млрд 300 млн.

Напомним, ряд зарубежных фармацевтических компаний, таких как французская Servier или итальянская Menarini, заявили, что готовы создать или расширить уже существующее производство медикаментов в Турции.

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