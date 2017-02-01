В Литве раскритиковали МИД за призыв прекратить огонь на востоке Украины

Вильнюс, , 18:10 — REGNUM Член парламентской фракции «Союза Отечества» — Христианских демократов Литвы Лауринас Касчюнас призывает министерство иностранных дел «не забывать, кто является агрессором в военном конфликте на Украине». Такое заявление политик сделал сегодня, 1 февраля, после призыва МИД Литвы ко всем сторонам прекратить военные действия на востоке Украины, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Накануне вице-министр иностранных дел Литвы Дарюс Скусявичюс после возобновившихся столкновений на востоке Украины обсудил положение с послом Украины в Литве Владимиром Яценкивским. Вице-министр выразил беспокойство по поводу ситуации на Восточной Украине, гуманитарного кризиса в Авдеевке и призвал все стороны прекратить огонь. По словам Касчюнаса, это не первый раз, когда «пророссийские сепаратисты нарушают перемирие». «Использовалась тяжелая военная техника, системы запуска ракет, минометы — то, что согласно Минским соглашениям должны было быть отодвинуто с линии фронта», — заявил депутат.

Касчюнас утверждает, что «сепаратистов поддерживает Россия», которая, «как известно, все отрицает и во всем винит Украину». Но «очевидно», что «Россия, осуществляя военную эскалацию, стремится держать Украину в поле своего влияния» и «всеми способами мешает ее модернизации и выбранному евроинтеграционному направлению». По словам политика, «именно Россия начала военную агрессию на Украине и до сих пор полностью не осуществила Минские соглашения, которые являются единственным путем к мирному и стабильному решению конфликта».

Россия «является агрессором в этом конфликте, но беспокойство высказывается только послу Украины». «Что означает «призвал все стороны прекратить огонь», когда одна сторона нападает, а другая — защищается? Ведь поддерживаемые Россией сепаратисты первыми начали атаку, стремясь отвоевать часть территории, законно контролируемую Киевом. Потому в том случае нужно было вызвать и посла России, и ему нужно было ясно сказать, что Москва обязана немедленно прекратить дестабилизировать Украину и осуществить Минские соглашения», — сказал Касчюнас.

Парламентарий также обратил внимание на то, что «предположительно Москва, нагнетая агрессию в Восточной Украине, создает ситуацию, проверяя, как на это отреагирует новая администрация США». «Это тест для политики Дональда Трампа в отношении России», — заключил Касчюнас.

Напомним, официальный Вильнюс на протяжении последних двух лет передаёт украинской армии оружие, литовские инструкторы обучают украинских солдат военному делу по стандартам НАТО, в том числе и боевым действиям в городской местности, горячо приветствовал вооруженный способ решения конфликта, хотя во время беспорядков и Евромайдана угрожал санкциями администрации свергнутого президента Виктора Януковича в случае использования силы.