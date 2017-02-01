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Посол РФ в Осло вызван в МИД Норвегии из-за проблемы с парламентариями

Политика
Норвежским парламентариям не дали российские визы

Осло, 1 февраля 2017, 18:07 — REGNUM  Министерство иностранных дел Норвегии вызвало посла Российской Федерации в Осло, чтобы выразить протест в связи с сообщениями об отказе в предоставлении российской визы некоторым норвежским депутатам. Соответствующее заявление распространила пресс-служба МИД Норвегии.

Напомним, ранее сегодня на сайте парламента Норвегии появилась информация о том, что делегация членов комитета по международным делам и обороне норвежского парламента вынуждена отложить свой визит в Москву, который должен был состояться 2−3 февраля. Причина, из-за которой норвежские парламентарии отменили свой визит в Москву в том, что некоторым из них отказали в предоставлении российской визы.

МИД Норвегии выражает решительный протест по этому поводу. «Мы обратились к российским властям с просьбой пересмотреть решение, и все это время надеялись, что будет возможным найти выход, поскольку речь идет об официальном приглашении для главы комитета по международным делам и обороне», — сказано в сообщении норвежского внешнеполитического ведомства.

Норвежские дипломаты цинично указывают, что встреча между парламентариями — это важный элемент политического контакта. «Планируемый визит делегации комитета по международным делам и обороне способствовал бы развитию этого диалога», — заявил министр иностранных дел Норвегии Берге Бренде.

МИД Норвегии считает, что основанием для отказа в предоставлении виз норвежским парламентариям могло стать присоединение Осло к ограничительным мерам в отношении России. Известно, что в предоставлении визы было отказано в частности лидеру социал-либеральной партии Венстре Трине Скеи Гранде и Борду Вегару Сульхьелл из Социалистической левой партии.

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