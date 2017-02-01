Украинские СМИ: Российский корабль обстрелял украинский самолет

Киев, , 17:58 — REGNUM Малый противолодочный корабль Черноморского флота России обстрелял самолет Ан-26 ВМС Украины, сообщает УНИАН со ссылкой на заявление штаба ВМС Украины.

Заявлено, что самолет получил повреждения корпуса, но экипаж не пострадал. Украинская газета «Думская» уточняет, что для обстрела самолета российские военные моряки использовали даже сигнальные ракеты.

Сообщается, что инцидент якобы случился над Одесским газовым месторождением в Черном море.

Стоит отметить, что Украина регулярно отправляет корабли и самолеты ВМС в районы черноморских газовых месторождений, отошедших к России после воссоединения с Крымом.

Например, в декабре 2016 года российский фрегат «Пытливый» блокировал украинский пограничный корабль, пытавшийся подойти к буровым установкам в Черном море.

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