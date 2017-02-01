Глава избиркома Ленобласти ушел с должности в областной университет

Это решение было принято на основании личного заявления Владимира Журавлева

Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 18:01 — REGNUM Председатель избирательной комиссии Ленинградской области Владимир Журавлев покидает свою должность после 14 лет работы на этом посту. Об этом 1 февраля ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного избиркома.

Соответствующее решение было принято сегодня на заседании избирательной комиссии Ленобласти на основании личного заявления Владимира Журавлева. Постановление об освобождении Журавлева от обязанностей председателя Леноблизбиркома вступает в силу со 2 февраля.

В соответствии с частью 1 статьи 23 областного закона «О системе избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области», в случае досрочного освобождения от должности председателя избирательной комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии, до избрания нового председателя комиссии.

«В ближайшее время, согласно регламенту, губернатор региона Александр Дрозденко обязан будет уведомить Центральную избирательную комиссию об освобождении квоты председателя областной комиссии. Центризбирком должен будет принять решение, кого он рекомендует на это место избиркому Ленобласти», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM информированный источник.

По данным источника, на освободившийся пост прочат бывшего вице-губернатора Ленобласти Михаила Лебединского, уволившегося с должности главы аппарата губернатора и правительства региона в конце декабря прошлого года.

Напомним, Владимир Журавлев более 20-ти лет посвятил работе в Леноблизбиркоме, 14 из которых проработал председателем комиссии. Как стало известно, Журавлев переходит на должность проректора Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина.

«Перехожу в очень близкую и интересную мне сферу образования — вступаю в должность проректора по работе с филиалами Ленинградского государственного университета имени Пушкина. Работа живая, интересная. У меня сложились очень хорошие отношения с ректором и президентом университета. В избирательной комиссии я работаю уже 20 лет, с 1996 года. Завершен большущий этап. Но это не спонтанное решение, оно вынашивалось долго», — рассказал Владимир Журавлев в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Напомним, недавно на должность ректора ЛГУ им. Пушкина был назначен известный петербургский политолог, декан факультета политологии СПбГУ Станислав Еремеев.

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