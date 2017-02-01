Польша пожалуется на Россию из-за расследования смоленской авиакатастрофы

Варшава, , 17:39 — REGNUM Польша намерена подать жалобу в Международный суд ООН в Гааге на Россию, отказывающую Варшаве в передаче обломков президентского самолета Ту-154, разбившегося в 2010 году под Смоленском, сообщает «Польское радио» со ссылкой на заявление главы МИД Польши Витольда Ващиковского.

Кроме подачи жалобы в Гаагу, Польша планирует добиться поддержки других стран и международных организаций для удовлетворения своего желания получить обломки президентского самолета.

Напомним, действующее руководство Польши пытается пересмотреть итоги расследования авиакатастрофы под Смоленском, в которой в 2010 году погибли президент и многочисленные представители государственного руководства. В данный момент Варшава пытается представить этот несчастный случай как результат диверсии со стороны России, несмотря на то, что результаты расследования авиакатастрофы ранее уже были заверены представителями Польши и международных организаций.

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