Смещенный эмиссар ЗС Петербурга в Смольном грешит на «малое правительство»

Санкт-Петербург, , 17:17 — REGNUM Формирование Координационного совета по местному самоуправлению при губернаторе Санкт-Петербурга не обсуждалось на заседаниях правительства города. Об этом в кулуарах Законодательного собрания сообщил ответственный секретарь аппарата спикера ЗакСа Геннадий Озеров, передает корреспондент ИА REGNUM.

До сегодняшнего дня он также работал представителем городского парламента в Смольном, но в результате скандала, разгоревшегося из-за отсутствия депутатов в составе КС по МСУ, спикер Вячеслав Макаров заменил его на Михаила Бродского. По словам Озерова, приказ уже подписан.

«На официальных заседаниях правительства Петербурга вопрос о формировании КС не обсуждался. Это можно проверить по повестке. Но по понедельникам собирается так называемое малое правительство, куда приглашены только члены правительства. Вопрос могли обсуждать там», — пояснил Озеров.

Он добавил, что на таком заседании «малого правительства» мог присутствовать представитель Смольного в Заксобрании Юрий Шестериков. Озеров не стал комментировать перспективы присутствия представителей ЗакСа на таких закрытых заседаниях, напомнив, что их формат и состав являются исключительной прерогативой руководителя, то есть губернатора Георгия Полтавченко.

Как сообщалось, на пленарном заседании ЗакСа 1 февраля Вячеслав Макаров выразил крайнее неудовольствие тем, что депутатов не включили в состав КС по МСУ. «Я убежден, что губернатор не знает, что депутатов там нет», — добавил Макаров.

Стоит отметить, что Координационный совет по МСУ, по некоторым данным, призван установить более жесткий контроль Смольного над муниципалитетами, многие из которых преданны скорее руководству Заксобрания и городского отделения «Единой России», а не чиновникам.

Как сообщили накануне в Смольном, Георгий Полтавченко 31 января провел первое заседание Координационного совета по местному самоуправлению при губернаторе Санкт-Петербурга. Работа КС по МСУ будет построена по отраслевому принципу. Будут созданы секция по вопросам благоустройства, секция по вопросам патриотического воспитания, досуга граждан, физической культуры и спорта, секция по вопросам законности и правопорядка. Также в районных администрациях будут сформированы территориальные рабочие группы совета.

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