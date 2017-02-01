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Руководителем Пенсионного фонда РФ по Дагестану назначен Магомед Исаев

Политика
Назначенец ранее работал министром по туризму и народным художественным промыслам
Пенсионный фонд РФ по республике Дагестан
Рамазан Раджабов © ИА REGNUM
Пенсионный фонд РФ по республике Дагестан

Махачкала, 1 февраля 2017, 17:22 — REGNUM  Руководителем отделения Пенсионного фонда РФ по республике Дагестан назначен Магомед Исаев, передает 1 февраля корреспондент ИА REGNUM. Сегодня коллективу ведомства его представил председатель правительства Дагестана Абдусамад Гамидов и председатель ревизионной комиссии Пенсионного фонда Игорь Берестов.

Гамидов охарактеризовал назначенца как опытного руководителя, перед которыми поставлена задача качественно повысить уровень обслуживания населения. По его словам, несмотря на то, что ведомство подчиняется федеральному центру, необходимо действовать сообща с республиканской властью и решать общие задачи.

Магомед Исаев с декабря 2015 года работал министром по туризму и народным художественным промыслам. До это занимал пост вице-премьера правительства республики. С 2001 по 2009 годы работал главой Хунзахского района республики, в 2009—2011 годы занимал должность генерального директора строительной корпорации «Юг», с 2011 по 2013 год — директор представительства ОАО «Курорты Северного Кавказа» в республике Дагестан.

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Его предшественник на должности руководителя Пенсионного фонда по РД Азнаур Гаджимирзоев был назначен в мае 2016 года исполняющим обязанности. Ранее Фонд возглавлял находящийся ныне в розыске за финансирование терроризма и организации убийства Сагид Муртазалиев. Официально его местонахождение неизвестно. Он возглавлял ОПФР по Дагестану с 2010 по 2015 годы.

По данным дагестанского еженедельника «Новое дело», Магомед Исаев является креатурой главы Дагестана Рамазана Абдулатипова, который через федеральный Фонд пролоббировал его назначение на эту должность.

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