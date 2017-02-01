Авдеевка частично без света и тепла. В городе ввели ЧС после обстрела

Киев, , 16:49 — REGNUM Днем, 1 февраля, в Авдеевке (Донетчина, под контролем ВСУ) впервые за три дня массированных артобстрелов не слышны звуки взрывов снарядов и канонады. В городе введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом в интервью корреспонденту ИА REGNUM сообщили местные жители.

«Сегодня утром еще были слышны взрывы снарядов. Ближе к полудню бои стихли. Успокоились. Люди с детьми гуляют в парках. Это впервые за последние три дня… Конечно, переживаем за свои жизни, ведь снаряды летят по жилому сектору. Непонятно, что там с коксохимом (Авдеевский коксохимический завод — ИА REGNUM ). Сообщали, что завод обстреляли. Остановилось несколько печей. Пока завод продолжает работать «вхолостую» на отопление домов и квартир жилого сектора. Тепло есть в квартире и вода, нет света. Во дворе работают ремонтные бригады, обещают к вечеру восстановить подачу света», — уточнила жительница Авдеевки Виктория Братчикова.

«Последние два дня и две ночи из окна только и было видно, что ракеты полетели то из Донецка в Авдеевку, а потом из Авдеевки «ответка». В Ясиноватую снаряды тоже залетают… Иногда как рванет, окна дрожат, сажусь на пол и прикрываю голову, если стекла разлетятся. Скорей бы война прекращалась. Победителей в ней уже не будет», — сказала жительница г. Ясиноватая (Донетчина, под контролем ДНР) Анна Толкачева.

Российские офицеры из СЦКК дали гарантии соблюдения «режим тишины» в Авдеевке

В свою очередь, 1 февраля назначенный Киевом председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook написал, что российская сторона в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня (СЦКК) предоставила письменное подтверждение гарантий прекращения огня в Авдеевке.

«Только что российская сторона в СЦКК предоставила нам письменное подтверждение гарантий прекращения огня. Три дня невероятных усилий президента Украины, наших международных партнеров!» — проинформировал Жебривский.

Гройсман прогулялся по Авдеевке под звуки канонады

В то же время в ходе сегодняшнего заседания правительства Украины в Киеве премьер-министр Владимир Гройсман выразил обеспокоенность социальной обстановкой в Авдеевке и пообещал оказать всю необходимую помощь гражданскому населению. Он сообщил, что вчера посещал прифронтовой город и даже совершил вечернюю прогулку, во время которой пообщался с прохожими.

«Как мы видим, никакой паники нет. Вчера мы гуляли по мосту вечером, если можно так сказать, под залпы канонады, встречали людей. Понятно, что люди в огромной тревоге, но насколько они дружелюбны, насколько они открыты, насколько они искренни. Жаль, что из-за врага на нашей земле сегодня люди страдают, поэтому нам, в первую очередь, нужно поддерживать их», — призвал Гройсман.

По его словам, враг пытается посеять панику среди жителей Авдеевки. «Цель врага, который не покидает Украину — это не только частично захватить территорию нашей страны, но все сделать для того, чтобы Украина не была успешной страной, посеять уныние, панику, отчаяние среди украинцев. И здесь не только прямыми атаками это происходит, когда ведутся обстрелы, а это происходит и различными другими, и пропагандистскими мероприятиями, и другими мероприятиями, которые происходят в стране», — считает Гройсман.

В городе найден труп женщины

Кроме того, 1 февраля начальник управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин проинформировал, что в жилом секторе Авдеевки был обнаружен труп мирной жительницы.

«Результат утреннего обстрела… Буквально 20 минут назад на ул. Заводской обнаружен труп женщины, 1955 года рождения, с многочисленными осколочными ранениями», — уточнил Аброськин.

В Авдеевке частично отключено отопление, свет и вода

Сегодня в Авдеевке украинские военные наладили работу мобильных пунктов обогрева. В случае необходимости ВСУ готовы развернуть дополнительные пункты обогрева. Об этом говорится на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

«Вооруженные силы наладили процесс поставки дров и находятся в готовности развернуть дополнительные пункты обогрева, если возникнет такая необходимость», — отмечается в сообщении.

При этом подчеркивается, что ситуация в Авдеевке остается сложной. Вследствие обстрелов города из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» «поврежден жилой сектор, есть жертвы среди мирного населения, повреждены линии электроснабжения». «В городе частично отсутствуют электроснабжение и связь. Проблемы с теплоснабжением», — уточняется в сообщении.

В пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины рассказали, что ремонтные бригады уже приступили к работе. Отмечается, что теплоснабжение в городе осуществляется централизованно за счет заводской теплоэлектроцентрали на природном газе, температура теплоносителя в теплосети — 50 градусов тепла, в квартирах температура воздуха — 15 градусов тепла. При этом, те здания, которые не имеют собственных систем резервного электропитания, обеспечиваются электроэнергией от 5 генераторов ГосЧС, всего в резерве находятся 12 генераторов различной мощности.

Водоснабжение жителей Авдеевки сейчас осуществляется по графику два раза в сутки. В городе организован подвоз питьевой и технической воды для населения. Всего в городе развернуто 11 пунктов обогрева, в которые обратились более 2000 человек. Работают три полевые кухни. Всего к аварийно-спасательным и другим неотложным работам привлечено 260 человек и 60 ед. техники.

В ходе заседания правительства в Киеве глава ГСЧС Николай Чечеткин заверил, что украинские спасатели разработали план эвакуации жителей Авдеевки в случае осложнения обстановки. По его словам, в городе из-за постоянных обстрелов остаются отключенными от электроснабжения Авдеевский коксохимический завод, Донецкая фильтровальная станция.

«Ситуация в Авдеевке Донецкой области остается сложной, но полностью контролируемой… Разработан детальный план эвакуации населения на случай осложнения ситуации, которым предусмотрен в случае осложнения вывоз около 12 тыс. людей в ближайшие 10 населенных пунктов и смежные с Донецкой областью другие регионы. Для осуществления поэтапной эвакуации населения подготовлены и содержатся в готовности 180 автобусов, которые могут перевезти в безопасные районы одновременно 4 тыс. лиц», — сказал Чечоткин.

Турчинов в Авдеевке

В настоящее время в Авдеевке с рабочим визитом пребывает народный депутат Украины, член фракции «Народный фронт», координатор полка «Киев-1» Евгений Дейдей и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ) Александр Турчинов. Глава СНБОУ провел заседание оперативного штаба по восстановлению Авдеевки, а также встретился с командованием штаба «АТО».

Напомним, ранее в Авдеевке из-за артобстрелов и угрозы гуманитарной катастрофы был введен режим ЧС. Местная власть готовится к возможной эвакуации, однако, как отмечал глава ДОВГА Жебривский, есть надежда на то, что ее удастся избежать. Пока эвакуированы люди с особыми потребностями, больные и некоторые семьи с детьми.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля Покровский отдел полиции Донетчины (украинский) проинформировал о ранении одного мирного жителя Авдеевки и разрушении до 10 домов по ул. Тургенева, Металлургов (бывшая Красноармейская), Колосова и Заводской. «По улице Металлургов, ранен 63-летний мужчина. У него осколочное ранение бедра, минно-взрывная травма. Пострадавший доставлен в местную больницу… Полицейские продолжают документировать последствия артударов и оказывать помощь всем, кто в ней нуждается», — говорится в сообщении.