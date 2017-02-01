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Австралия готова рассмотреть отправку дополнительных сил на Ближний Восток

Политика
В настоящий момент на Ближнем Востоке находятся 780 военнослужащих Австралии
Австралийские солдаты
Иллюстрация: U.S. Air Force
Австралийские солдаты

Канберра, 1 февраля 2017, 16:15 — REGNUM  Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл заявил, что готов рассмотреть возможную просьбу США об увеличении военного участия Австралии в борьбе против «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Ближнем Востоке, сообщает 1 февраля Australian Associated Press.

«Если нам будет предложено взять на себя новые обязательства, мы тщательно рассмотрим данное предложение по существу», — сказал Тернбулл.

Напомним, власти Австралии направили на Ближний Восток 780 военнослужащих, которые участвуют в проведении спецопераций, осуществляют подготовку иракских солдат и наносят авиаудары в Ираке и Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января представители Белого дома заявили, что уничтожение террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) станет приоритетной задачей новой администрации США.

Читайте ранее в этом сюжете: Белый дом: Уничтожение ИГ — приоритетная цель новой администрации США

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«Исламское государство»
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