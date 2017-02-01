Путин обсудит с Орбаном проблемы Сирии и Ближнего Востока

Коснутся участники переговоров в Будапеште и ситуации на Украине

Москва, , 15:51 — REGNUM Президент России Владимир Путин в ходе предстоящего визита в Будапешт будет обсуждать с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном ряд важных вопросов, в том числе ситуацию в Сирии, на Ближнем Востоке и на Украине. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков сегодня, 1 февраля.

Ушаков уточнил, что встреча Путина и Орбана предусматривает широкую повестку. Будут подняты как вопросы двусторонних отношений России и Венгрии, так и геополитические темы.

«И конечно, Ближний Восток, Сирию, Украину, особенно в связи с последними событиями в Авдеевке», — сказал он.

Напомним, Путин прибудет в Будапешт с официальным визитом 2 февраля. В пресс-службе Кремля уточнили, что на встрече политики обсудят ход реализации договорённостей, достигнутых по итогам визита Орбана в Москву 17 февраля минувшего года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 января министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился со своим венгерским коллегой Петером Сийярто. Одной из тем стал предстоящий визит Путина в Будапешт.

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