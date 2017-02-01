Премьер-министр Ингушетии призвал чиновников «дружить» со СМИ

Магас, , 15:46 — REGNUM Работа каждого чиновника должна быть максимально прозрачной. В том, чтобы быть открытыми перед прессой и освещать работу своих сотрудников в средствах массовой информации, должны быть заинтересованы все органы власти республики.

Такое мнение высказал премьер-министр Ингушетии Руслан Гагиев в ходе совещания с членами республиканского правительства, сообщили ИА REGNUM 1 февраля в пресс-службе главы и правительства региона.

По словам Гагиева, отсутствие информации о работе органов власти «рождает массу домыслов и сплетен», и поэтому может негативно влиять на обстановку в регионе."Я считаю, что если чиновник любого ранга работает добросовестно и ответственно, то ему нечего бояться. Каждый из нас должен регулярно взаимодействовать со СМИ и быть готовым ответить на любой вопрос. Только так власть может заслужить доверие народа», — заявил Гагиев.

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Напомним, два года назад глава республики Юнус-Бек Евкуров откровенно ответил на вопросы журналистов НТВ. Среди вопросов были и такие «неудобные», как приходилось ли главе Ингушетии давать взятки гаишникам, садился ли он за руль пьяным, предлагали ли ему «откаты» и соглашался ли он их брать. Полиграф показал, что на все вопросы Евкуров ответил честно, ничего не утаив от любопытных журналистов.

Вернувшись из Москвы, глава региона поручил провести тестирование на полиграфе среди всех чиновников Ингушетии, а не сдавших его — уволить.

Стоит отметить, что не все региональные власти открыты для СМИ, а в некоторых даже препятствуют журналистской деятельности. Так, в Чувашии руководитель администрации главы республики и вице-премьер Юрий Васильев пытался не допустить журналиста ИА REGNUM на совещание с участием главы Минпромторга Дениса Мантурова и столкнулся с сопротивлением пресс-секретаря полпреда ПФО Михаила Бабича. Высокому чину даже пришлось указать на статус мероприятия: «Вы понимаете, что это означает? Вы не пускаете на наше мероприятие представителя федерального СМИ». В конце концов вице-премьер Васильев вынужден был смириться со словами федералов о том, что это «наше мероприятие».

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