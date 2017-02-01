Среда, 01 Февраля 2017 года
16:31:27 МСК

Премьер-министр Ингушетии призвал чиновников «дружить» со СМИ

Политика
Открытость власти должна вызвать доверие жителей

Магас, 1 февраля 2017, 15:46 — REGNUM  Работа каждого чиновника должна быть максимально прозрачной. В том, чтобы быть открытыми перед прессой и освещать работу своих сотрудников в средствах массовой информации, должны быть заинтересованы все органы власти республики.

Такое мнение высказал премьер-министр Ингушетии Руслан Гагиев в ходе совещания с членами республиканского правительства, сообщили ИА REGNUM 1 февраля в пресс-службе главы и правительства региона.

По словам Гагиева, отсутствие информации о работе органов власти «рождает массу домыслов и сплетен», и поэтому может негативно влиять на обстановку в регионе."Я считаю, что если чиновник любого ранга работает добросовестно и ответственно, то ему нечего бояться. Каждый из нас должен регулярно взаимодействовать со СМИ и быть готовым ответить на любой вопрос. Только так власть может заслужить доверие народа», — заявил Гагиев.

Читайте также: Глава Ингушетии призвал представителей СМИ не забывать о журналисткой этике

Кадыров и Хлопонин рассказали, каких журналистов они не любят

Напомним, два года назад глава республики Юнус-Бек Евкуров откровенно ответил на вопросы журналистов НТВ. Среди вопросов были и такие «неудобные», как приходилось ли главе Ингушетии давать взятки гаишникам, садился ли он за руль пьяным, предлагали ли ему «откаты» и соглашался ли он их брать. Полиграф показал, что на все вопросы Евкуров ответил честно, ничего не утаив от любопытных журналистов.

Вернувшись из Москвы, глава региона поручил провести тестирование на полиграфе среди всех чиновников Ингушетии, а не сдавших его — уволить.

Стоит отметить, что не все региональные власти открыты для СМИ, а в некоторых даже препятствуют журналистской деятельности. Так, в Чувашии руководитель администрации главы республики и вице-премьер Юрий Васильев пытался не допустить журналиста ИА REGNUM на совещание с участием главы Минпромторга Дениса Мантурова и столкнулся с сопротивлением пресс-секретаря полпреда ПФО Михаила Бабича. Высокому чину даже пришлось указать на статус мероприятия: «Вы понимаете, что это означает? Вы не пускаете на наше мероприятие представителя федерального СМИ». В конце концов вице-премьер Васильев вынужден был смириться со словами федералов о том, что это «наше мероприятие».

Читайте ранее в этом сюжете: Невиданное: вице-премьерный спектакль в Чувашии и корсовет Мантурова

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Взаимодействие органов власти и СМИ
  •  
  •  
  •  
  •  
Главное сегодня
NB!
01.02.17
Станислав ТарасовНагорный Карабах: Баку может перейти к тактике «малых войн»
МоскваРоссия Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
01.02.17
Минобороны отказалось от претензий на участок у горы Гасфорта в Севастополе
СевастопольРоссия Земельные споры в Севастополе и Крыму Экономика
NB!
01.02.17
В Казахстане резко выросло число экстремистских сайтов на казахском языке
АстанаКазахстан Нацизм, религиозный экстремизм и борьба с ними Политика
NB!
01.02.17
Глава МИД Эстонии: Путина можно запугать
ТаллинЭстония Политическая жизнь Эстонии Политика
NB!
01.02.17
Госкомрегистр: Ситуация с застройкой Ялты — критичная
СимферопольРоссия Земельные споры в Севастополе и Крыму Экономика
NB!
01.02.17
Совфед одобрил декриминализацию «шлепков»
МоскваРоссия Становление ювенальной юстиции Общество
NB!
01.02.17
Новшество ЕГЭ 2017 — сдать госэкзамен смогут родители
МоскваРоссия Единый государственный экзамен Культура
NB!
01.02.17
«Повышение пенсионного возраста надо начинать с женщин»
МоскваРоссия Повышение пенсионного возраста Общество
NB!
01.02.17
Сводка боев за Донбасс. Донецк и Авдеевку эвакуируют под залпы «Градов»
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
01.02.17
ЦБ РФ утвердил дизайн новых банкнот 200 и 2000 рублей
МоскваРоссия Новые денежные знаки Банка РФ Экономика
NB!
01.02.17
Минтруд «регионализирует» МРОТ за три года
МоскваРоссия Повышение минимального размера оплаты труда Экономика
NB!
01.02.17
«Садитесь! Два!». Запись в школы Екатеринбурга обрушила сайт госуслуг
ЕкатеринбургРоссия Обеспеченность школами Общество
NB!
01.02.17
Топилин о банке для бедных — «тема достаточно правильная»
МоскваРоссия Бедность в России Экономика
NB!
01.02.17
В Петербурге хотят запретить несогласованные «встречи с депутатами»
Санкт-ПетербургРоссия Региональное законодательство Политика
NB!
01.02.17
Режиссёр фильма об ЛГБТ судила детский конкурс от калининградского Минобра
КалининградРоссия Сексуальные меньшинства и гомофобия Культура
NB!
01.02.17
Совет Федерации обратится к Верховной раде с призывом прекратить агрессию
МоскваРоссия Совет Федерации РФ Политика
NB!
01.02.17
Барнаул готовится «поплыть» в паводок
БарнаулРоссия Паводок Происшествия
NB!
01.02.17
Пушков рассказал, зачем Порошенко кровавая игра на Донбассе
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
01.02.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMПродать Украину или объявить банкротом — вот в чем вопрос: обзор экономики
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
01.02.17
«Мужчины рискуют не дожить до пенсии»
ЯкутскРоссия Повышение пенсионного возраста Общество
NB!
01.02.17
МВФ советует Киеву поднять пенсионный возраст на Украине
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
01.02.17
Две трети граждан РФ считают, что кризис в стране надолго
МоскваРоссия Социологические опросы Общество
ещё главное