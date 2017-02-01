МИД Франции призвал немедленно прекратить боевые действия в Донбассе

Париж, , 15:43 — REGNUM Министерство иностранных дел (МИД) Франции призывает стороны конфликта на востоке Украины прекратить все боевые действия и возобновить мирное урегулирование. Об этом, как передает RT, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

«Франция решительно осуждает возобновление боевых действий, которое унесла несколько жизней в последние дни на востоке Украины, в том числе в Авдеевке», — отмечается в сообщении.

Также в заявлении МИД Франции говорится о том, что Минские соглашения являются единственным возможным методом разрешения конфликта на востоке Украины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29−31 января 2017 г. на Донецком направлении подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) захватили стратегические позиции ВС ДНР под Донецком и Авдеевкой.

Украинским войскам удалось закрепиться под поселком Спартак (в пригороде Донецка) также военным удалось перейти трассу «Донецк-Горловка» в районе Царского села.

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