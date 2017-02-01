В госорганах Узбекистана будут образованы юридические службы

Ташкент, , 15:42 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев распорядился образовать в госорганах обязательные юридические службы, призванные осуществлять меры по предотвращению нарушений законодательства, передает корреспондент ИА REGNUM.

В соответствии с документом, юридические службы появятся во всех государственных структурах, в том числе территориальных административных образованиях.

Как говорится в постановлении Мирзиёева «О мерах по коренному совершенствованию деятельности юридической службы», юристы будут вести контроль за соответствием разрабатываемых в госорганах документов действующему законодательству, давать заключения по решениям государственных органов и организаций, влияющим на реализацию прав и свобод физических и юридических лиц, и другое.

Также юридические службы будут рассматривать заявления, предложения и жалобы юридических и физических лиц с указанием нарушения законности в деятельности должностных лиц, участвовать в обеспечении соблюдения законодательства о труде, в целом «станут прочной системой, осуществляющей меры по предотвращению нарушений закона, их причин и предпосылок».

Работники юридической службы хокимиятов (администраций) областей и города Ташкента, а также государственных органов и организаций республиканского уровня назначаются на должность и освобождаются от нее по согласованию с Министерством юстиции республики.

В новую службу будут привлекаться «высококвалифицированные кадры, имеющие соответствующее высшее юридическое образование и практический опыт».

Контроль за исполнением постановления возложен на премьер-министра Узбекистана Абдуллу Арипова и Государственного советника президента республики Адхама Ахмедбаева.