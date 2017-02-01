В Казахстане резко выросло число экстремистских сайтов на казахском языке

Астана, , 15:26 — REGNUM Число сайтов с экстремистскими публикациями на казахском языке выросло в несколько раз, сообщил Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана.

«Общеизвестно, что основным источником радикализации является интернет. Количество экстремистских материалов в сети растет с геометрической прогрессией. Только в течение прошлого года в интернете обнаружено и нейтрализовано почти 700 тысяч фактов распространения идей терроризма и экстремизма. Этот показатель в 4,5 раза превышает аналогичный показатель 2015 года и в 33 раза больше, чем в 2014 году. Отдельно материалы стали готовится на казахском языке, что говорит об их целевой направленности. Еще год назад подобного проявления было в разы меньше», — сообщил заместитель начальника Штаба антитеррористического центра КНБ Сергей Швейкин в ходе заседания в Генеральной прокуратуре.

Швейкин также отметил роль таких мессенджеров как Viber и WhatsApp, распространенность которых помогает террористам поддерживать друг с другом связь, а также облегчает управление и координацию действий.

«Террористы постоянно меняют аккаунты, пользуются специальными программами для анонимной публикации в Сети роликов террористического содержания. Используют технические возможности интернета с целью предотвращения возможного определения своего географического местоположения. На этом фоне интернет-ресурсы не обеспечивают пользователю возможность сигнализировать о фактах радикального содержания на сайтах. Не все владельцы таких ресурсов ответственно подходят к содержанию размещаемой у них информации», — заметил представитель КНБ.

Швейкин рассказал, как комитет планирует влиять на ситуацию: «Ключевым направлением также станет предупреждение угроз терроризма. Будут реализованы меры по повышению эффективности выявления, пресечение внешнего и внутреннего финансирования терроризма. Особое внимание будет уделено недопущению сращивания криминальных элементов с религиозно-экстремистскими, в том числе в условиях исправительных учреждений».

Швейкин также сообщил, что в 2016 году удалось сорвать на этапе подготовки 12 насильственных экстремистских акций.

«В истекшем году непростая ситуация складывалась в Казахстане. Ярко проявилась проблема так называемого одиночного джихада. В 2016 году в Казахстане на ранней стадии подготовки сорваны 12 насильственных экстремистских акций. 182 лица осуждены по террористическим статьям. За финансирование терроризма привлечены к уголовной ответственности три пособника международных террористических организаций. Задержаны и переданы иностранным партнерам пять экстремистов из числа их граждан. При информационной поддержке КНБ зарубежными спецорганами задержаны и привлечены к ответственности 14 членов международных террористических организаций», — рассказал представитель КНБ.

Вопросы преступности в интернете и в целом безопасности, борьбы с экстремизмом стали предметом отдельных поручений в послании президента Казахстана народу страны. Правительству и Комитету национальной безопасности поручено создать систему «Киберщит Казахстана». Также в послании отмечено, что в стадии разработки находится Государственная программа по противодействию религиозному экстремизму и терроризму на 2017−2020 годы.