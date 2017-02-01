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Лидеры Кипра готовятся к новому саммиту по объединению острова

Политика
Стороны намерены проводить еженедельные встречи в течение февраля
Разделённый Кипр
Николай Сидоров
Разделённый Кипр

Никосия, 1 февраля 2017, 15:24 — REGNUM  Лидеры разделенного Кипра попросили ООН подготовить новую мирную конференцию в начале марта при посредничестве ведущих держав, заявил посланник ООН Эспен Барт Эйде, 1 февраля. Об этом сообщает Reuters.

«Лидеры обратились к ООН с просьбой подготовить новую конференцию по Кипру, в которой бы приняли участие и помогли своим советом третьи стороны», — отметил Эйде.

Лидеры греческой и турецкой сторон, между которыми разделен Кипр, договорились о еженедельных встречах, которые будут предварять мартовскую конференцию, для урегулирования нерешенных вопросов.

Напомним, 9 января в Женеве начались трехдневные переговоры между двумя главами Кипра, посредниками на переговорах выступали представители Турции, Греции и Великобритании. Данные переговоры, как надеются стороны, могут стать историческими, если приведут к объединению разделенного Кипра, на который в 1974 вторглись турецкие войска.

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