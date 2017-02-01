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МИД Армении опять «нечего добавить»

Политика
Что касается Армении, то по престижу страны также был нанесён огромный удар. Президент Белоруссии Александр Лукашенко показал, что об Ереван можно вытирать ноги и для армянских властей в этом нет ничего необычного
Глава МИД Армении Эдвард Налбандян
Иллюстрация: Photolure
Глава МИД Армении Эдвард Налбандян

Ереван, 1 февраля 2017, 15:24 — REGNUM  Арест блогера Александра Лапшина в Минске в декабре 2016 года и решение Минского городского суда об его экстрадиции в Азербайджан продолжает оставаться в центре внимания внешнеполитических ведомств сразу несколько стран: России и Израиля (Лапшин имеет гражданство двух этих стран), а также Армении. Но если МИД РФ и Израиля предпринимают действенные шаги, то МИД Армении ограничивается лишь заявлениями, которые однако никак не соприкасаются с действиями белорусской стороны, а лишь содержат критику в адрес Азербайджана.

1-го февраля глава МИД Армении Эдвард Налбандян на пресс-конференции в Ереване фактически подтвердил, что Армения остаётся в этом вопросе сторонним наблюдателем.

Так, Налбандян выразил сомнение, что Баку удастся таким образом создать прецедент, так как в этом случае власти Азербайджана будут вынуждены решить вопрос задержания и экстрадиции в Баку более 500 известных государственных, политических, общественных деятелей и деятелей культуры, представляющих различные страны, которых Азербайджан внёс в так называемый черный список.

«Не знаю, кто и что может выиграть от дела Лапшина, но уверен, что это не прибавит авторитета тем, кто преследуют людей за реализацию их основных прав и свобод — свободы передвижения и свободы слова. Это позор. Не думаю, что это станет прецедентом, или кому-то помещает. В Карабах ездили и будут ездить», — заявил Налбандян.

Глава МИД однако не стал комментировать действия властей Белоруссии в связи с арестом Лапшина, а также шаги, которые предпринимает внешнеполитическое ведомство Армении.

Пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян еще 21 декабря сообщил, что официальный Ереван занимается вопросом арестованного блогера. 10 января пресс-секретарь армянского МИД Тигран Балаян отметил, что ему нечего добавить. Как выяснилось вчера, армянскому МИД до сих пор нечего добавить.

Видимо, в МИД Армении действительно считают, что дело Лапшина не станет прецедентом, и в Карабах продолжат посещать знаменитые люди и просто туристы. Но огромный резонанс этого дела уже нанёс огромный вред, и вряд ли в скором будущем мы увидим в Степанакерте известных зарубежных гостей.

Что касается Армении, то по престижу страны также был нанесён огромный удар. Президент Белоруссии Александр Лукашенко показал, что об Ереван можно вытирать ноги и для армянских властей в этом нет ничего необычного. С другой стороны, Лукашенко уже не раз давал понять, что для него отношения с Ильхамом Алиевым намного важнее, чем с Арменией, с которой Белоруссия состоит в союзнических отношениях в рамках ОДКБ и ЕАЭС.

Читайте ранее в этом сюжете: Минский суд узаконил решение Лукашенко о выдаче блогера Азербайджану

regnum author Ереванское бюро ИА REGNUM
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Экстрадиция блогера Лапшина в Азербайджан
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