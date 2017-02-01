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Делегация парламента Грузии находится в Брюсселе

Политика
Депутаты во главе с председателем парламента будут присутствовать на сессии Европарламента, где пройдет голосование по безвизовому режиму для Грузии

Тбилиси, 1 февраля 2017, 15:22 — REGNUM  Делегация парламента Грузии во главе с председателем парламента Ираклием Кобахидзе находится с рабочим визитом в Брюсселе, сообщила 1 февраля пресс-служба законодательного органа Грузии.

По ее информации, грузинская делегация 2 февраля примет участие в пленарном заседании Европарламента, на котором пройдет голосование по вопросу введения безвизового режима для Грузии.

В рамках своего первого рабочего визита в Брюссель Ираклий Кобахидзе проведет ряд встреч с представителями Европарламента. В первый день визита, 1 февраля состоятся встречи с председателем Европарламента Антонио Таяни и председателем Сената Бельгии Кристин Дефрень.

Запланированы встречи с председателем комитета Европарламента по внешним отношениям Дэвидом Макалистером и председателем комитета по юридическим вопросам Павлом Свободой. Парламентская делегация Грузии проведет встречи с представителями входящих в Европарламент политических групп, в том числе с президентом партии европейских социалистов Сергеем Станишевым и председателем политической группы консерваторов Сайедом Камолом.

На этих встречах будут рассмотрены вопросы сотрудничества между Грузией и Евросоюзом и планы на будущее.

Визит в Брюссель парламентская делегация Грузии завершит 3 февраля.

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Евроинтеграция Грузии
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