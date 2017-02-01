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‍В Авдеевке установлен режим тишины

Политика
Ремонтные бригады начали работу

Киев, 1 февраля 2017, 15:21 — REGNUM  Режим тишины в районе города Авдеевка на территории, которую контролируют украинские войска, установлен до 18:00 мск 1 февраля. Об этом сообщил первый заместитель губернатора Донецкой области (Украина) Евгений Вилинский в своём Facebook.

«Режим тишины до 17.00 !!! Бригады приступили к работе», — написал Вилинский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 29 января в районе Авдеевки ВСУ предпринимали попытки прорвать оборону вооружённых сил ДНР. В ходе боевых действий украинские военные повредили линию электропередач, питающую город и коксохимический завод. В результате обесточена Донецкая фильтровальная станция, снабжающая водой Авдеевку, Донецк и ряд других населённых пунктов.

31 января заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин сказал, что Донецк готов объявить режим прекращения огня, чтобы провести ремонтн ЛЭП.

Читайте подробнее: ВС ДНР соблюдают режим тишины в одностороннем порядке

31 января глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил в Facebook о получении письменных гарантий прекращения огня ополченцами якобы от «российской стороны». Режим тишины заявлен с 10:00 до 17:00 по местному времени 31 января. «Ремонтные бригады приступают к работе», — написал он.,

Читайте ранее в этом сюжете: В Авдеевке СЦКК анонсировал режим тишины с 10:00

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