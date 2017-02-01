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В Угличе Ярославской области представили нового и.о. главы района

Политика
Им стал бывший глава Мышкинского района Анатолий Курицин
Анатолий Курицин и Дмитрий Миронов
Иллюстрация: Yarregion.ru
Анатолий Курицин и Дмитрий Миронов

Углич, Ярославская область, 1 февраля 2017, 15:12 — REGNUM  1 февраля врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов во время встречи с общественностью Углича представил Анатолия Курицина, который будет исполнять обязанности главы Угличского муниципального района.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, для этого Курицин добровольно оставил пост Мышкинского района.

«Сегодня перед нами стоят непростые задачи по наведению порядка в регионе, и Угличский район должен включиться в эту работу. Поэтому мы приняли решение доверить руководство районом сильному управленцу, на деле доказавшему свою эффективность. Анатолий Курицин в течение 13 лет возглавлял Мышкинский район и проявил себя как неравнодушный и рачительный хозяин. Благодаря системной работе его команды создан новый туристический бренд, в Мышкине успешно развивается малый и средний бизнес, повышается уровень жизни людей. Я уверен, что опыт Анатолия Геннадиевича поможет решить задачи социально-экономического развития Угличского района, а население поддержит его», — сказал врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов.

Сейчас Анатолий Курицин назначен первым заместителем главы Угличского района. В ближайшее время будет назначен конкурс на должность главы, по сведениям источников ИА REGNUM, районная дума сделает это завтра. В этом случае стать полноценным руководителем района Курицин сможет уже в марте.

Читайте ранее в этом сюжете: В Мышкине Ярославской области сожалеют об уходе главы района

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