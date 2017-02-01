Фийон: «Левые» готовят «институционный государственный переворот»

Несмотря на попытки опорочить его кандидатуру, он является достойным претендентом на пост главы Елисейского дворца

Париж, , 15:11 — REGNUM Кандидат на пост президента Франции от Республиканской партии Франсуа Фийон осудил 1 февраля «левых» в заговоре против него, сообщает Europe1.

Такое заявление стало реакцией на появление новых материалов о скандале, в центре которого на протяжении нескольких дней находится Фийон. Их он назвал заговором «левых».

По его словам, никто не может себе представить, чтобы президентские выборы оказались в заложниках. «Перед нами стоит попытка институционального государственного переворота».

В ходе своего обращения к парламентариям он также подтвердил непорочность своей кандидатуры, несмотря на то, что её пытаются поставить под сомнение в рамках так называемого Пенелопгейта.

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