Песков высказался в связи с арестом сотрудников ФСБ по делу о госизмене

Ни одно из подобных дел не может иметь отношения к «нелепым инсинуациям» США о хакерских атаках Москвы

Москва, , 15:11 — REGNUM Задержание сотрудников ФСБ по подозрению в государственной измене не имеет отношения к обвинениям американской стороны в том, что Москва причастна к хакерским атакам на структуры США. Об этом 1 февраля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что ни одно из подобных дел не может иметь отношения к «нелепым инсинуациям», так как ранее в Кремле уже не раз категорически отрицали любые утверждения, касающиеся возможной причастности Москвы к каким бы то ни было кибернападениям.

Отвечая на вопрос о том, известно ли главе государства об аресте сотрудников ФСБ, Песков отметил, что доподлинно об этом ему неизвестно. Однако вероятно, что вместе с другими материалами Владимир Путин получил и эту информацию по линии спецслужб.

Как передавало ИА REGNUM, по данным неофициальных источников, два сотрудника ФСБ, задержанные ранее по делу хакерской группировки «Шалтай-Болтай», передавали спецслужбам США секретные данные. Речь идет о руководителе отдела Центра информационной безопасности ФСБ России Сергее Михайлове и его заместителе Дмитрии Докучаеве. Они, а также другие лица, обвиняются в нарушении присяги и сотрудничестве с ЦРУ.

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