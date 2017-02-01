‍В Кремле не слышали слов Навального о «дирижировании» процессом

Песков пояснил, что российское руководство не следит за процессом с участием Навального

Москва, , 15:01 — REGNUM Российское руководство не следит за ходом судебного разбирательства с участием российского оппозиционера Алексея Навального. Заявлений Навального о «дирижировании» процессом по делу «Кировлеса» в Кремле не слышали. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня, 1 февраля.

«Мы, к сожалению, не слышали каких-то заявлений, связанных с этим судебным процессом, и особо за ним не следим, честно говоря», — пояснил Песков.

Представитель Кремля посоветовал обратиться за комментариями в судебные органы — они, вероятно, лучше осведомлены о делах Навального. Для повестки Кремля эти вопросы неактуальны.

Песков, отвечая на вопрос о том, что Навальный пытается представить процесс по делу «Кировлеса» как повод для «снятия его с выборов», отметил, что сейчас с выборов никого снять невозможно.

«Нам пока непонятно, как можно сейчас снять с выборов, которых пока нет, никакой предвыборной кампании нет», — отметил он.

Напомним, 1 февраля Навальный, выступая на заседании Ленинского районного суда (Киров) по делу «Кировлеса», куда он был доставлен из офиса его «Фонда борьбы с коррупцией», заявил, что добровольно приезжает в суд, но за ним при этом «охотятся» приставы. «Для чего это всё? Это просто признаки какого-то странного дирижирования, манипулирования процессом», — отметил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ленинский районный суд Кирова Навальный прибыл 1 февраля. В суде идёт пересмотр уголовного дела о растрате в «Кировлесе» после решения Европейского суда по правам человека.

В декабре Навальный заявил о своём решении идти на выборы президента России. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал это фарсом. Песков отметил, что на выборы может идти любой гражданин, который соответствует определённым Конституцией критериям.

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