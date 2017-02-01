Республиканец Фийон уступает позиции в предвыборной гонке Ле Пен и Макрону

В первом туре за него готовы проголосовать в лучшем случае 20% опрошенных

Париж, , 14:55 — REGNUM Многочисленные скандалы, которые сотрясают кампанию кандидата на пост президента Франции Франсуа Фийона, сказались и на отношении французского избирателя к бывшему премьер-министру страны, о чем свидетельствует опрос общественного мнения. Об этом сообщает Europe1.

По данным опроса общественного мнения, проведенного институтом Elabe, Фийон опустился на третье место, уступив позиции лидеру правой партии Франции Национальный фронт Марин Ле Пен и бывшему министру экономики Эммануэлю Макрону.

Так, в первом туре выборов за Фийона готовы проголосовать 19 и 20% опрошенных в зависимости от того, будет ли в них участвовать председатель Союза за французскую демократию Франсуа Байру или нет. В январе за Фийона свой голос были готовы отдать 24 и 25% респондентов.

Таким образом, бывший фаворит теперь уступает Марин Ле Пен, за которую проголосуют 26 и 27% участников опроса, тогда как Макрона поддержать готовы 22% граждан страны. В свою очередь, в левой части политического спектра Франции Бенуа Амон укрепил свои позиции на 10 пунктов, и теперь ему свое предпочтение отдают 16 и 17% избирателей.

Во втором же туре Марин Ле Пен ждет поражение независимо от того, будет ли ей противостоять Макрон или Фийон. За неё тем не менее свои голоса отдадут 35 и 41% избирателей.

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