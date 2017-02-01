Тайные прослушивания в Грузии поручат новому агентству при СГБ

Тбилиси, , 14:50 — REGNUM Тема тайных прослушиваний и ключей к ним вновь стала актуальной в Грузии после того, как парламентское большинство разработало и представило широкой общественности законопроект, согласно которому при Службе государственной безопасности для этих целей будет создана специальная структура.

Один из авторов законодательной инициативы, председатель парламентского комитета по юридическим вопросам Эка Беселия разъяснила, что эта структура будет иметь форму юридического лица публичного права, или нового агентства. Она заверила, что агентство будет пользоваться максимальными гарантиями своей независимости. Для выборов начальника агентства будет создана специальная комиссия, в которую войдут представители парламента, народного защитника, правительства и суда. Назначать начальника агентства и освобождать его от занимаемой должности будет премьер-министр.

Законопроект предусматривает несколько уровней контроля деятельности нового агентства: парламентский контроль, судебный контроль, контроль со стороны инспектора по охране личных данных, контроль прокуратуры и контроль службы аудита.

Разъясняя дополнительно достоинства предложенной системы, лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе отметил, что в результате этой законодательной инициативы в Грузии будет создана система, которая максимально защитит жизнь и безопасность граждан. А функция тайных следственных действий будет выделена отдельно и передана новому образованию — юридическому лицу публичного права, не имеющему следственной функции.

Заявления и объяснения парламентского большинства не удовлетворили представителей неправительственных организаций — участников кампании «Это тебя касается», которые принимали участие рабочей группе по разработке законопроекта о тайных следственных действиях.

На следующий день после презентации предложенного парламентским большинством законопроекта грузинские НПО заявили о выходе из состава рабочей группы и назвали идею создания агентства при СГБ антиконституционной.

Неправительственные организации предлагали властям создать совершенно независимое агентство и отстранить Службу государственной безопасности от процесса тайных прослушиваний и слежки.

Критикуют правящее большинство и депутаты от парламентской оппозиции — как бывшие, так и нынешние лидеры «Единого национального движения». По их мнению, создание нового агентства при СГБ означает, что правительство по-прежнему собирается контролировать политические процессы с помощью тайных прослушиваний оппозиции и граждан.

Не обошел вниманием законопроект и президент Грузии, заявление от имени которого сделала его пресс-спикер Эка Мишвеладзе. Она подчеркнула, что президент уделяет данному законопроекту особое внимание и в свое время он наложил на пакет законопроектов о тайных следственных действиях вето. Георгий Маргвелашвили предложил парламенту свои замечания, которые тогда парламент не учел, приняв закон, которым ключи от тайных прослушиваний вверил СГБ. «В результате мы получили тяжелую и плачевную реальность», — констатировала Мишвеладзе.

По мнению президента, на этот раз необходимо принять такой закон, в котором прочно и навсегда будут защищены права граждан и интересы государственной безопасности и в котором будут обеспечены прочные механизмы контроля над тайными следственными действиями.

«Исходным принципом при создании такой структуры должны быть подотчетность этого ведомства и эффективный контроль со стороны трех властных ветвей — исполнительной, законодательной и судебной», — пояснила пресс-спикер президента.