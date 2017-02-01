Среда, 01 Февраля 2017 года
16:30:25 МСК
novostiNK

Тайные прослушивания в Грузии поручат новому агентству при СГБ

Политика
Инициатива парламентского большинства не нравится президенту, оппозиции и неправительственным организациям

Тбилиси, 1 февраля 2017, 14:50 — REGNUM  Тема тайных прослушиваний и ключей к ним вновь стала актуальной в Грузии после того, как парламентское большинство разработало и представило широкой общественности законопроект, согласно которому при Службе государственной безопасности для этих целей будет создана специальная структура.

Один из авторов законодательной инициативы, председатель парламентского комитета по юридическим вопросам Эка Беселия разъяснила, что эта структура будет иметь форму юридического лица публичного права, или нового агентства. Она заверила, что агентство будет пользоваться максимальными гарантиями своей независимости. Для выборов начальника агентства будет создана специальная комиссия, в которую войдут представители парламента, народного защитника, правительства и суда. Назначать начальника агентства и освобождать его от занимаемой должности будет премьер-министр.

Законопроект предусматривает несколько уровней контроля деятельности нового агентства: парламентский контроль, судебный контроль, контроль со стороны инспектора по охране личных данных, контроль прокуратуры и контроль службы аудита.

Разъясняя дополнительно достоинства предложенной системы, лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе отметил, что в результате этой законодательной инициативы в Грузии будет создана система, которая максимально защитит жизнь и безопасность граждан. А функция тайных следственных действий будет выделена отдельно и передана новому образованию — юридическому лицу публичного права, не имеющему следственной функции.

Заявления и объяснения парламентского большинства не удовлетворили представителей неправительственных организаций — участников кампании «Это тебя касается», которые принимали участие рабочей группе по разработке законопроекта о тайных следственных действиях.

На следующий день после презентации предложенного парламентским большинством законопроекта грузинские НПО заявили о выходе из состава рабочей группы и назвали идею создания агентства при СГБ антиконституционной.

Неправительственные организации предлагали властям создать совершенно независимое агентство и отстранить Службу государственной безопасности от процесса тайных прослушиваний и слежки.

Критикуют правящее большинство и депутаты от парламентской оппозиции — как бывшие, так и нынешние лидеры «Единого национального движения». По их мнению, создание нового агентства при СГБ означает, что правительство по-прежнему собирается контролировать политические процессы с помощью тайных прослушиваний оппозиции и граждан.

Не обошел вниманием законопроект и президент Грузии, заявление от имени которого сделала его пресс-спикер Эка Мишвеладзе. Она подчеркнула, что президент уделяет данному законопроекту особое внимание и в свое время он наложил на пакет законопроектов о тайных следственных действиях вето. Георгий Маргвелашвили предложил парламенту свои замечания, которые тогда парламент не учел, приняв закон, которым ключи от тайных прослушиваний вверил СГБ. «В результате мы получили тяжелую и плачевную реальность», — констатировала Мишвеладзе.

По мнению президента, на этот раз необходимо принять такой закон, в котором прочно и навсегда будут защищены права граждан и интересы государственной безопасности и в котором будут обеспечены прочные механизмы контроля над тайными следственными действиями.

«Исходным принципом при создании такой структуры должны быть подотчетность этого ведомства и эффективный контроль со стороны трех властных ветвей — исполнительной, законодательной и судебной», — пояснила пресс-спикер президента.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Спецслужбы
Главное сегодня
NB!
01.02.17
Станислав ТарасовНагорный Карабах: Баку может перейти к тактике «малых войн»
МоскваРоссия Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
01.02.17
Минобороны отказалось от претензий на участок у горы Гасфорта в Севастополе
СевастопольРоссия Земельные споры в Севастополе и Крыму Экономика
NB!
01.02.17
В Казахстане резко выросло число экстремистских сайтов на казахском языке
АстанаКазахстан Нацизм, религиозный экстремизм и борьба с ними Политика
NB!
01.02.17
Глава МИД Эстонии: Путина можно запугать
ТаллинЭстония Политическая жизнь Эстонии Политика
NB!
01.02.17
Госкомрегистр: Ситуация с застройкой Ялты — критичная
СимферопольРоссия Земельные споры в Севастополе и Крыму Экономика
NB!
01.02.17
Совфед одобрил декриминализацию «шлепков»
МоскваРоссия Становление ювенальной юстиции Общество
NB!
01.02.17
Новшество ЕГЭ 2017 — сдать госэкзамен смогут родители
МоскваРоссия Единый государственный экзамен Культура
NB!
01.02.17
«Повышение пенсионного возраста надо начинать с женщин»
МоскваРоссия Повышение пенсионного возраста Общество
NB!
01.02.17
Сводка боев за Донбасс. Донецк и Авдеевку эвакуируют под залпы «Градов»
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
01.02.17
ЦБ РФ утвердил дизайн новых банкнот 200 и 2000 рублей
МоскваРоссия Новые денежные знаки Банка РФ Экономика
NB!
01.02.17
Минтруд «регионализирует» МРОТ за три года
МоскваРоссия Повышение минимального размера оплаты труда Экономика
NB!
01.02.17
«Садитесь! Два!». Запись в школы Екатеринбурга обрушила сайт госуслуг
ЕкатеринбургРоссия Обеспеченность школами Общество
NB!
01.02.17
Топилин о банке для бедных — «тема достаточно правильная»
МоскваРоссия Бедность в России Экономика
NB!
01.02.17
В Петербурге хотят запретить несогласованные «встречи с депутатами»
Санкт-ПетербургРоссия Региональное законодательство Политика
NB!
01.02.17
Режиссёр фильма об ЛГБТ судила детский конкурс от калининградского Минобра
КалининградРоссия Сексуальные меньшинства и гомофобия Культура
NB!
01.02.17
Совет Федерации обратится к Верховной раде с призывом прекратить агрессию
МоскваРоссия Совет Федерации РФ Политика
NB!
01.02.17
Барнаул готовится «поплыть» в паводок
БарнаулРоссия Паводок Происшествия
NB!
01.02.17
Пушков рассказал, зачем Порошенко кровавая игра на Донбассе
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
01.02.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMПродать Украину или объявить банкротом — вот в чем вопрос: обзор экономики
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
01.02.17
«Мужчины рискуют не дожить до пенсии»
ЯкутскРоссия Повышение пенсионного возраста Общество
NB!
01.02.17
МВФ советует Киеву поднять пенсионный возраст на Украине
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
01.02.17
Две трети граждан РФ считают, что кризис в стране надолго
МоскваРоссия Социологические опросы Общество
ещё главное