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ВСУ берут Донецк: сбита скорая, ранены пять человек, перекрыты дороги

Политика
Донецк полностью простреливается, перекрыта дорога на Горловку

Донецк, 1 февраля 2017, 14:49 — REGNUM  Сегодня, 1 февраля, в Донецке под обстрел ВСУ попали позиции армии ДНР в Буденновском, Калининском и Киевском районах. Данную информацию подтверждают пресс-службы Совмина ДНР и МЧС ДНР, передает ИА REGNUM.

Так, по словам замдиректора по хирургической части Республиканского травматологического центра Донецка Вадима Оноприенко, в Буденновском районе Донецка под артиллерийский обстрел попала машина скорой помощи.

«Сегодня в наш центр поступило пять мирных жителей. Двое мужчин из Киевского района. У них осколочные ранения нижних конечностей. Им помощь была оказана в травмпункте, они отправлены на амбулаторное лечение. Под обстрел попал автомобиль скорой помощи в Буденновском районе в районе ул.Элеваторная. Предположительно, это было в 10.00. Ранены два водителя, санитарка. Фельдшер, слава Богу, не ранен… Второго водителя мы госпитализировали. У него открытая травма плечевой кости», — сказал Оноприенко.

В свою очередь, пресс-служба Совмина ДНР информирует, что сегодня один из снарядов попал на территорию Ботанического сада в Калининском районе Донецка. К счастью, сотрудники не пострадали. Директор Ботсада Светлана Приходько отметила, что одна воронка обнаружена рядом с розарием. Диаметр воронки — 1,5 метра.

«Повреждена ель. Также предположительно пострадал дендрарий. Осколками посекло макушки деревьев. Пока мы не можем оценить ущерб», — уточнила Приходько.

В то же время пресс-служба МЧС ДНР проинформировала об эвакуации жителей Киевского района Донецка. В министерстве уточнили, что уже эвакуированы восемь человек, из них один ребенок. Руководит спасательными работами по эвакуации мирных жителей и ликвидации последствий обстрела в Киевском районе глава МЧС ДНР Алексей Кострубицкий.

Из-за активизации боевых действий в Донецке ограничено движение муниципального общественного транспорта. «Движение муниципального транспорта ограничено в Киевском районе. Маршрутные такси работают без ограничений, на усмотрение перевозчиков, но маршрут № 3 не вышел сегодня в рейс», — рассказали в пресс-службе Донецкой городской администрации.

Так, троллейбус № 10 сообщением «хладокомбинат «Винтер» — проспект Партизанский» следует до проспекта Панфилова (маршрут сокращен примерно на 10 остановок), трамвай № 1 сообщением «ДМЗ — ж/д вокзал «Донецк» движется до улицы Экономической (6 остановок), автобус большой вместимости № 73 «микрорайон Широкий — проспект Партизанский» едет до Шахтерской площади (сокращено 7 остановок).

Также 1 февраля силовики ДНР перекрыли дорогу на Горловку, которая проходит через Ясиноватую. Причиной этому стала опасность обстрелов со стороны ВСУ. При этом

и.о. главы администрации Горловки Иван Приходько заверил, что в городе сохраняется стабильная обстановка, коммунальные службы работают в штатном режиме.

«Дорога перекрыта. Ночью туда было несколько попаданий. Мы не можем рисковать людьми, которые едут в Горловку. Поэтому остался объездной путь — через Енакиево», — сказал Приходько.

Также опасная для жизни сохраняется обстановка в Макеевке (Донецко-Макеевская агломерация). Город подвергается артобстрелам из РСЗО.

«Подтверждена информация о прилете снаряда во двор 2-й больницы (Восточный). В здании выбиты стекла, жертв, по счастливому стечению обстоятельств, нет. Обстрел в этом районе продолжается. Власти не исключают, что пациентов придется эвакуировать в другие медицинские учреждения. Очевидцы сообщают о попадании снарядов в район детской площадки 21-й школы, у гаражей возле МРЭО (Ганзовка), повреждено здание магазина на остановке «Шахта Чайкино». Приходят сообщения об обстрелах и из других районов города», — сообщает сайт Новороссия со ссылкой на военкоров ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января глава ДНР Александр Захарченко заявил, что президент Украины Петр Порошенко отдал приказ ВСУ идти в наступление.

«Порох (президент Украины Петр Порошенко — прим. ИА REGNUM ) вчера дал приказ атаковать нас… Третьи сутки украинские военнослужащие пытаются прорваться к г. Донецку и Макеевке. Бои идут тяжелые. Украина несет большие потери, но они не пройдут», — сказал Захарченко.

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