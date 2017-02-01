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Назначен директор департамента культуры Минобороны РФ

Политика
Кроме того, в военном ведомстве произошло еще несколько назначений

Москва, 1 февраля 2017, 14:45 — REGNUM  Новым начальником департамента культуры Минобороны РФ назначен Владимир Буздыган. Об этом сегодня, 1 февраля, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании, сообщили в военном ведомстве.

Кроме этого, по словам министра, в Минобороны произошло еще несколько назначений. Руководителем Департамента строительства назначен Максим Ченгаев, а руководителем департамента строительства Департамента эксплуатации, содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций министерства обороны — Наталья Красавцева.

Напомним, прежним руководителем департамента культуры Минобороны был Антон Губанков, погибший во время катастрофы Ту-154, произошедшей 25 декабря неподалеку от Сочи.

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Как сообщало ИА REGNUM, самолет Ту-154 Минобороны рухнул в Чёрное море спустя короткое время после вылета из Сочи 25 декабря 2016 года. 92 человека, находившиеся на борту воздушного судна, погибли. Это артисты Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, сотрудники СМИ, доктор Елизавета Глинка, начальник департамента культуры Минобороны Антон Губанков, 8 членов экипажа.

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