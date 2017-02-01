В Республиканской партии Франции могут готовить план «Б» – СМИ

Их выдвиженец на пост президента страны может не оправиться от скандала с его супругой

Париж, , 14:28 — REGNUM



На фоне скандала с участием выдвиженца Республиканской партии Франции на пост президента страны Франсуа Фийона правоцентристы могут начать поиск другого кандидата, сообщает BFMTV.

Как отмечает Лоран Нёманн, политический обозреватель BFMTV, несколько дней назад отставка Фийона была темой-табу, тогда как сейчас окружение бывшего премьер-министра Франции начинает свыкаться с мыслью, что, возможно, придется отказаться от Фийона и найти ему замену. В свою очередь, Франсуа Байру, председатель партии «Демократическое движение», отметил 1 февраля, что отставка Фийона «вероятна».

"Об этом говорят все как в его лагере, так и в его окружении», — заметил он.

Среди наиболее вероятных замен Фийону на выборах во Франции называется Ален Жюппе, прежде занимавший пост главы французского правительства и проигравший Фийону предварительные выборы. Как отмечается, без его участия республиканцы вряд ли выйдут во второй тур, в котором может победить лидер Национального фронта Марин Ле Пен.

Напомним, в центре скандала, в котором оказался кандидат на пост главы Елисейского дворца Франсуа Фийон, находится его супруга Пенелопа, которая обвиняется в фиктивной работе в качестве помощника своего мужа.

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