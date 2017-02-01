В Кремле не согласны с причастностью ополченцев к обострению в Донбассе

Речь идет о провокационных действиях со стороны Вооруженных сил Украины и со стороны отдельных отрядов

Москва, , 14:19 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ заявил о несогласии Кремля в оценке ОБСЕ причин нарушения перемирия в Донбассе. В своем докладе ОБСЕ призвал «российско-сепаратистские силы» восстановить перемирие.

По словам Пескова, Кремль не согласен с этим. «Речь идет о провокационных действиях со стороны Вооруженных сил Украины и со стороны отдельных отрядов», — сказал он.

Также он напомнил некоторые заявление представителей Минобороны Украины, в которых речь идет о продвижении ВСУ «метр за метром вперед», чем «де-факто подтверждаются наступательные действия».

«Это действия, которые подрывают режим минских договоренностей. И в настоящее время важно именно всем настоятельно выступить с призывом, в первую очередь к инициаторам наступательных действий, а это к Киеву, прекратить эти провокации», — заключил Песков, добавив, что с формулировками ОБСЕ в Кремле категорически не согласны.