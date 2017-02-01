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В Ярославле объявлен конкурс на пост мэра

Политика
У претендентов есть 2 недели на сбор документов
Заседание муниципалитета Ярославля
Иллюстрация: Виталий Вахрушев
Заседание муниципалитета Ярославля

Ярославль, 1 февраля 2017, 14:09 — REGNUM  1 февраля депутаты муниципалитета Ярославля дали старт процедуре избрания мэра города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в муниципалитете Ярославля. Желающие принять участие в конкурсной процедуре по избранию мэра должны в течении 14 дней после официальной публикации документа подать свои заявки.

Претендент на пост главы Ярославля должен иметь высшее образование в области экономики, финансов, технических наук, государственного и муниципального управления или юриспруденции, стаж работы на государственной и муниципальной службе, или на руководящих должностях не менее 7 лет.

«Комиссию сначала нужно сначала сформировать. Сегодня или завтра ждем письмо от губернатора с тем, кто войдет в конкурсную комиссию от администрации области, как поступит эта информация, мы назначим первое заседание комиссии. Ориентируемся на 20 февраля», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM председатель комиссии муниципалитета по городскому самоуправлению, законности и правопорядку Олег Ненилин.

О своем участии в конкурсной процедуре, как уже сообщало ИА REGNUM, заявил экс-депутат муниципалитета Ярославля, бывший заместитель мэра Евгения Урлашова по вопросам социально-экономического развития города Дмитрий Донсков. Наиболее вероятным реальным претендентом на этот пост называют и.о. мэра города Владимира Слепцова. Ожидается, что новый градоначальник будет избран депутатами на заседании муниципалитета Ярославля 1 марта.

Читайте ранее в этом сюжете: Ярославские политики о приговоре Урлашову — каждый остался при своем мнении

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Избрание мэра Ярославля-2017
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