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Китай надеется на большие успехи в 2017 году – The Strategist

Политика
В новом 2017 году Пекин будет добиваться прогресса по трем направлениями: сокращать напряженность в Южно-Китайском море, восстанавливать и улучшать отношения с АСЕАН, а также не допускать дестабилизации региональной политики со стороны администрации Трампа
1 / 3 Военно-морской флот Китая
Иллюстрация: Newsweek.com
Военно-морской флот Китая

Максим Исаев, 1 февраля 2017, 14:06 — REGNUM  

2016 год стал временем успехов политики Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Помимо прочих достижений, Пекин смог сорвать попытки своих соседей принудить его согласиться с решением Постоянной палаты Арбитражного суда Гааги по разногласиям вокруг островов в Южно-Китайском море. Затем — к пущему удовольствию руководства КНР — президент Филиппин Родриго Дутерте пошел на сближение с Пекином, отодвинув на второй план решение гаагского суда, в который и обращался его предшественник. На волне этого успеха Китай надеется, что 2017 год принесет еще больше плодов в его азиатской политике, пишет Фенг Джанг в статье для The Strategist.

Автор отмечает, что в новом году Китай будет добиваться трех целей: дальнейшего сокращения напряженности в Южно-Китайском море, восстановления и улучшения отношений с АСЕАН, а также недопущения дестабилизации региональной политики со стороны администрации Трампа. И эти цели уже осуществляются руководством Китая с большой решительностью, что прослеживается в рамках четко скоординированной серии заявлений, сделанных Пекином во второй неделе января.

Так, 10 января заместитель министра иностранных дел КНР Лю Чжэньминь выступил со статьей на сайте дипломатического ведомства страны, основной темой которой стала региональная дипломатия в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В статье указывается, что региональные отношения Китая достигли нового уровня в 2016 году, тогда как в 2017 Пекин планирует провести дипломатию на высоком уровне и осуществить стратегические инициативы, сфокусировавшись на отношениях со странами-соседями КНР.

2 / 3 Военно-морской флот Китая
Иллюстрация: Businessinsider.com
Военно-морской флот Китая

Затем, 11 января Пекин опубликовал свою первую белую книгу о сотрудничестве в области безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе — документ исторической важности для внешней политики США. По словам Лю, целью документа стало помочь странам лучше понять политику Китая в регионе, а также выразить желание к вступлению на путь сотрудничества в области безопасности. В особенности Лю подчеркнул попытки КНР добиться «позитивного взаимодействия» со странами региона. Пекин, указал дипломат, уважает традиционное влияние и нынешние интересы США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он также подчеркнул, что Пекин не намерен заменять Вашингтон в качестве доминирующей силы в Азии.

Наконец, 14 января член Госсовета КНР Ян Цзечи — самый высокопоставленный дипломат страны — выступил со статьей о внешней политике Китая в рамках видения председателя КНР Си Цзиньпиня. Что примечательно, статья представляет первую артикуляцию «внешнеполитического мышления Си», что говорит о том, что Пекин систематизирует и интегрирует прежде не столь очевидные элементы внешней политики страны, сформировавшиеся с момента прихода Си к власти в 2012 году, в более когерентное целое.

И действительно, подчеркивает автор, некоторые части этой статьи создают впечатление плана значительной стратегии Китая в эпоху Си. В ней целями страны называются защита суверенитета, интересов в области безопасности и развития, создания более благоприятного международного климата для мирного развития, а также поддержание и расширение периода развития Китая.

Хотя в статье подчеркивается, что основными темами внешней политики являются мир, развитие, сотруднические и взаимовыгодные отношения, в ней также указывается, что Китай не опасается защищать свои интересы, в частности по вопросу Тайваня. Неслучайно белая книга КНР по Азиатско-Тихоокеанскому региону, выступая за мир и сотрудничество, также предостерегает от вызовов суверенитету и морским интересам страны, как например, в Южно-Китайском море.

3 / 3 АСЕАН
Иллюстрация: Asean.org
АСЕАН

Публикация столь важных внешнеполитических заявлений в ходе нескольких дней является чем-то необычным для нынешнего времени. В Пекине, скорее всего, поняли, что на протяжении нескольких лет региональная политика безопасности слишком часто вращался вокруг морских споров и напряженности, что наносило ущерб репутации и ходу сотрудничества в регионе. 2016 года, кажется, стал поворотной точкой, поскольку Пекину удалось сбавить напряженность в Южно-Китайском море, и при этом улучшить отношения со странами АСЕАН, в том числе с Филиппинами, Малайзии и Вьетнамом. Из этой логики следует, что 2017 год рассматривается как возможность развития успехов, достигнутых в 2016 году. На самом деле условия в непосредственной близости от Китая кажутся более благоприятными, чем когда-либо с 2009 года.

Однако официальные лица КНР также признают, что 2017 год будет сложным годом, годом большой неопределенности и нестабильности. Поскольку председательство в АСЕАН перешло к Филиппинам на этот год, маловероятно, что какая-либо страна-член организации будет создавать проблемы для КНР, однако администрация Трампа уже дала неоднократно понять, что будет придерживаться жесткой линии в отношении Китая по вопросам от торговли до Тайваня и Южно-Китайского моря. Новый президент США является непредсказуемым фактором в стратегии Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Предупреждение о том, что Китай не побоится защищать с помощью силы свои интересы, является не чем иным, как сигналом Трампу. В то же самое время Пекин стремится защищать образ того, что КНР, а не США представляет собой более надежный источник стабильности в регионе. Он надеется, что страны региона воспримут этот сигнал.

regnum author Максим Исаев
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