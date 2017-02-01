Минобороны РФ контролирует ситуацию на учениях НАТО в Черном море — Шойгу

Москва, , 13:41 — REGNUM Минобороны РФ видит и контролирует все, что происходит на учениях НАТО в Черном море. Об этом сегодня, 1 февраля, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании.

«На учения в Черное море вошла и продолжает входить большая группировка кораблей. Решением Генерального штаба и командующего Южным военным округом все действия по контролю за заходом этой группировки и ее работой в Черном море, естественно, приняты. В настоящее время мы видим и контролируем все, что там происходит», — подчеркнул Шойгу.

«Надеемся, что учения пройдут в максимально безопасной среде без каких-то вызовов в отношении Российской Федерации. Во всяком случае, мы к этим вызовам готовы», — отметил министр.

Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 1 февраля, в восточной части Чёрного моря начались военные учения «Морской щит-2017» с участием Украины и семи государств НАТО. Манёвры в продлятся десять дней и развернутся на территории 80 тыс. кв. километров. В них задействованы военные из таких стран как Румыния, Болгария, Греция, Турция, США, Канада, Испания и Украина — всего около 2,8 тыс. человек. Кроме того, планируется участие кораблей и самолетов.