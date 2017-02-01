В Казахстане Кабмин готовится к празднованию столетия нацдвижения «Алаш»

Вице-премьер Тасмагамбетов уверен, что национально-освободительное движение не должно остаться просто историей, его «необходимо связать с современным независимым государством»

Астана, , 13:41 — REGNUM Вопрос «изучения и актуализации творческого наследия деятелей Алаш Орды в рамках 100-летия движения «Алаш» обсуждали сегодня на совещании под руководством заместителя премьер-министра Имангали Тасмагамбетова, сообщает сегодня, 1 февраля, пресс-служба главы Кабмина.

«В начале ХХ века деятели движения «Алаш» сыграли важную роль в многовековой борьбе за независимость. Создание первой политической партии «Алаш» показало состоятельность и высокий потенциал политических деятелей казахского народа», — предварил Тасмагамбетов последовавшие поручения.

Задачи, которые обозначил вице-премьер — совместно с историками, литераторами и специалистами кино и телевидения создать документальные фильмы и издать книги о движении. Одна из них должна появиться усилиями госорганов — Тасмагамбетов поручил Министерству культуры и спорта изучить биографии создателей Алаш Орды и создать художественно-биографическую книгу.

«Нам необходимо тщательно подготовиться к 100-летию движения «Алаш». Сейчас самое главное — в течение двух недель разработать план. Затем согласуем его с главой государства и определим время. 100-летие движения «Алаш» не должно оставаться в том времени, просто историей, его необходимо связать с современным независимым государством. Цели и мечты деятелей движения «Алаш», их исполнение, становление независимого государства должно повысить национальное и историческое сознание народа», — подчеркнул вице-премьер.

Кроме этого вопроса, на совещании также обсудили передачу в госсобственность дома-музея Ахмета Байтурсынова с присвоением ему республиканского статуса, также было поручено выпустить 10-томное научное наследие казахского ученого, педагога и просветителя.

Отметим, что к современной оценке роли движения «Алаш» в становлении независимого Казахстана отношение неоднозначное. Историк Асылбек Бисенбаев считает, что тут присутствует определенная идеализация, которая «является отступлением от исторической правды».

«В силу текущей конъюнктуры (политической, идео­логической или иной) идеализация прошлого происходит постоянно. Причем в казахской истории такая тенденция стала очень распространенной», — отмечает историк.

Напомним, Тасмагамбетов, подчеркнувший необходимость повышения национального самосознания народа, является одним из устойчиво популярных политиков по результатам экспертных опросов и постоянно присутствует в топе рейтинга управленческой элиты республики.

Более того, имя Тасмагамбетова постоянно упоминается при перечислении вероятных преемников президента Нурсултана Назарбаева. По мнению политолога Данияра Ашимбаева, вице-премьера можно рассматривать как «одного из главных» кандидатов на роль следующего президента Казахстана.

Что касается реального исторического вклада «Алаша», то, по мнению историка Бисенбаева, независимость Казахстана никогда не была целью движения, так как политическая программа партии, опубликованная в середине 1917-го, предусматривала лишь создание казахской автономии в составе федеративной демократической России.

«Нужно помнить, что ее создатели начинали свою политическую деятельность в русле Конституционно-демократической партии (кадеты), или Партии народной свободы, созданной под влиянием революции 1905−1907 годов. Это была либеральная партия, выступавшая за ограничение монархии, всеобщие выборы и всеобщее избирательное право, создание парламента, предоставление политических свобод. Однако впоследствии деятели «Алаша» постепенно стали отходить от нее, поскольку она не поддерживала требования представителей восточных окраин. Например, столыпинская реформа, подстегнувшая экономическое развитие России, привела к резкому обострению земельного вопроса в Казахстане. Массы крестьян из центральных районов России хлынули в Казахстан, Сибирь и Среднюю Азию. Земли отбирались у местного населения и отдавались переселенцам. Не забывайте и о создании Семиреченского казачьего войска, которое получило лучшие земли Жетысу. К тому же казахи, киргизы, туркмены, узбеки и таджики не имели гражданских прав в Российской империи. Партия кадетов в своей программе выступала за культурную автономию народов и сохранение национального своеобразия. Но одновременно ставила задачей оказание «государственной помощи для переселения, расселения и устройства хозяйственного быта крестьян». То есть она поддерживала переселенческую политику самодержавия, была против идеи создания национальных автономий. Эти противоречия привели к тому, что лидеры будущей партии «Алаш» покинули ряды кадетов. Партию «Алаш» создали на первом всеказахском съезде в Оренбурге в июле 1917-го. В декабре того же года была провозглашена казахская автономия, а вскоре страну охватила гражданская война. Это был очень трудный период истории, лидерам автономии приходилось маневрировать между различными силами. Некоторые авторы пишут, что лидеры «Алаша» выступали за создание независимого Казахстана. Такого не было. Политическая программа партии, опубликованная в середине 1917-го, предусматривала создание казахской автономии в составе федеративной демократической России. И не более того. Алашординцы не приняли октябрьскую революцию и считали, что правительство большевиков недолговечно. Впрочем, так тогда думали многие. В годы гражданской войны лидеры Алаш-Орды тоже не ставили перед собой цели создания независимого государства. Они вполне справедливо считали, что Казахстан просто не готов к этому», — дал историческую справку Асылбек Бисенбаев.

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