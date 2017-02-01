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Плотницкий заявил о «невосполнимых потерях среди личного состава ВС ДНР»

Политика
Глава ЛНР обещает посильную помощь Донецку

Луганск, 1 февраля 2017, 13:40 — REGNUM  Жители ДНР могут рассчитывать на поддержку и «посильную» помощь ЛНР. Как сообщает пресс-служба ЛНР, об этом 1 февраля заявил глава ЛНР Игорь Плотницкий, передает ИА REGNUM.

«Уважаемый Александр Владимирович! Мы, жители Луганской Народной Республики, как никто другой понимаем всю сложность ситуации, в которой сегодня оказались жители братской Донецкой республики. Усилившиеся обстрелы со стороны вооруженных отрядов, подконтрольных Киеву, невосполнимые потери среди личного состава и мирных жителей, разрушения инфраструктуры и жилого сектора сильно усугубляются сложными погодными условиями», — говорится в заявлении Плотницкого.

При этом Плотницкий не уточнил, на какой вид помощи могут рассчитывать жители республики и глава ДНР Александр Захарченко. «Хочу выразить Вам и в Вашем лице всему народу Донецкой Народной Республики слова поддержки и сказать, что мы всегда готовы оказать вам любую посильную помощь. Можете рассчитывать на нас! Вместе мы обязательно выстоим и победим!» — считает Плотницкий.

В то же время пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий ЛНР проинформировала о взрыве в жилом доме в центре Луганска.

«По адресу Красная площадь, дом 2 произошел взрыв. Причины пока неизвестны, возможно, взрыв бытового газа. На место происшествия выехали спасатели. Ведутся спасательные мероприятия, на месте происшествия находится глава МЧС ЛНР», — сообщили в министерстве.

Напомним, 1 февраля пресс-центр штаба «АТО» проинформировал, что за прошедшие сутки в результате боевых действий на Донбассе один украинский военнослужащий погиб, девять бойцов ВСУ получили ранения. «Всего зафиксировано 86 обстрелов. Один наш военный погиб, девять получили ранения, девять травмированы», — говорится в сообщении. В свою очередь, ВС ДНР не разглашают информацию о потерях в рядах республиканских войск.

Как сообщало ИА REGNUM, 29−31 января на Донецком направлении подразделения ВСУ захватили стратегические позиции ВС ДНР под Донецком и Авдеевкой. Украинским войскам удалось закрепиться под поселком Спартак (в пригороде Донецка) и перейти трассу «Донецк-Горловка» в районе Царского села. Из-за военных действий страдает мирное население Донетчины. Так, за прошедшие сутки в Донецке и Макеевке (под контролем ДНР) погибли двое гражданских, еще двое — получили ранения. В Авдеевке (Донетчина, под контролем Украины) один мирный житель получил осколочные ранения.

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